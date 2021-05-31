Тухель рассчитывает на два-три приобретения
Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что рассчитывает на два-три приобретения этим летом.
В предыдущее летнее трансферное окно Фрэнк Лэмпард, предшественник Тухеля, получил сразу семь новых игроков, один из которых забил единственный гол в финале Лиги Чемпионов в минувшую субботу.
Тухель считает, что на сей раз "Челси" может ограничиться точечными усилениями. Томас сохраняет веру в свою молодую команду, но одновременно хочет ее слегка подстегнуть.
"Если мы купим двух-трех игроков, это было бы очень, очень хорошо. Никогда не нужно отказываться от изменений, от новой энергии, от новых парней, которые ставят под вопрос старые принципы и которые соперничают с каждым на тренировках и в матчах. Думаю, это хорошая вещь".
"Это не так, что нам нужно еще семь игроков и полностью перетряхнуть свой состав. Наша задача в том, чтобы продолжать прогрессировать. У нас все еще молодая команда, и мы не собираемся лишать ее возможности проявить себя снова и доказать, что они способны расти и развиваться".
"Однако, конечно, у нас есть кое-какие идеи насчет того, как сделать наш состав сильнее. Думаю, повышение конкуренции может оказать положительное влияние на всех нас", — цитирует Тухеля Evening Standard.
31.05.2021 14:00
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