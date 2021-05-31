Облак не исключает, что "Атлетико" придется его продать

Голкипер Ян Облак не исключает, что "Атлетико" будет вынужден его продать этим летом.

Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года, а в этом сезоне впервые в своей карьере выиграл с командой Диего Симеоне титул Ла Лиги.



28-летний словенец счастлив в Мадриде и не собирается уходить, но в то же время допускает, что у "Атлетико" могут быть другие планы из-за финансовых проблем.



"Я не могу видеть будущее. Ни я, ни клуб, ни кто-либо еще не может видеть будущее. Это зависит от многих факторов — вроде того, будет клуб нуждаться в продаже кого-либо из игроков или нет".



"Мне нечего сказать насчет своего будущего. Я в "Атлетико" уже семь лет, и у меня остается два года по контракту".



"Я сыграл более 300 матчей здесь. Мне понравилось выигрывать Ла Лигу, и я не не помышляю ни о чем другом. Я здесь, я счастлив. Посмотрим, что случится в будущем", — сообщил Облак Marca.



Добавим, ранее Облак назывался трансферной целью "Манчестер Юнайтед".