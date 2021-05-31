Тухель сможет потратить 200 млн. фунтов летом

Главный тренер "Челси" Томас Тухель сможет потратить 200 миллионов фунтов на укрепление состава этим летом.

Попаданием в топ-4 Премьер-Лиги и победой в Лиге Чемпионов Тухель обеспечил себе новый контракт, а также солидный трансферный бюджет, чтобы в следующем сезоне поспорить за титул.



По информации The Telegraph, Тухель хочет купить нападающего, полузащитника и минимум одного защитника. И по каждой из этих позиций у Томаса есть свои предпочтения.



Так на острие атак Тухель надеется взять Ромелу Лукаку из "Интера" или Харри Кейна из "Тоттенхэма". А в полузащиту Томас присмотрел Деклана Райса из "Вест Хэма" и Орельена Тчуамени из "Монако".



Также Тухелю нужен игрок на позицию правого защитника или, скорее, правого вингбека, чтобы обеспечить страховку Рису Джеймсу. На эту роль рассматриваются Адама Траоре из "Вулверхэмптона" и Йонас Хофманн из менхенгладбахской "Боруссии".



Наконец, Тухель рассчитывает на продление контрактов с рядом имеющихся игроков, включая Тиаго Силву, Андреаса Кристенсена, Антонио Рюдигера и Нголо Канте.