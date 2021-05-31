Тухель сможет потратить 200 млн. фунтов летом

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель сможет потратить 200 миллионов фунтов на укрепление состава этим летом.

Попаданием в топ-4 Премьер-Лиги и победой в Лиге Чемпионов Тухель обеспечил себе новый контракт, а также солидный трансферный бюджет, чтобы в следующем сезоне поспорить за титул.

По информации The Telegraph, Тухель хочет купить нападающего, полузащитника и минимум одного защитника. И по каждой из этих позиций у Томаса есть свои предпочтения.

Так на острие атак Тухель надеется взять Ромелу Лукаку из "Интера" или Харри Кейна из "Тоттенхэма". А в полузащиту Томас присмотрел Деклана Райса из "Вест Хэма" и Орельена Тчуамени из "Монако".

Также Тухелю нужен игрок на позицию правого защитника или, скорее, правого вингбека, чтобы обеспечить страховку Рису Джеймсу. На эту роль рассматриваются Адама Траоре из "Вулверхэмптона" и Йонас Хофманн из менхенгладбахской "Боруссии".

Наконец, Тухель рассчитывает на продление контрактов с рядом имеющихся игроков, включая Тиаго Силву, Андреаса Кристенсена, Антонио Рюдигера и Нголо Канте.


Метки трансферы, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1571

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Последние комментарии:




  1. yamateh 31.05.2021 12:57 # yamateh
    Оформляйте Холланда с Азаром. плюс опорника и цз))

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  2. selta 31.05.2021 12:43 # selta
    Кейна и Райса с Траоре, спихнуть мусор
    И чемпик можно не начинать!
    Изичайший покер

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  3. gerrard08 31.05.2021 12:33 # gerrard08
    Да им чисто норм нап нужен. Кейна или Лукаку и будут претендентами на высшие места в сл сезоне.

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  4. suddenly 31.05.2021 12:22 # suddenly
    Ромелу Лукаку или Харри Кейн. Деклан Райс и Орельена Тчуамени. На всех 200 млн не хватит.

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  5. chr1s8rown 31.05.2021 12:07 # chr1s8rown
    Будет уволен к зиму

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  6. asnural 31.05.2021 12:04 # asnural
    Тем иетересней апл

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