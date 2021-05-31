"Арсенал" близок к продаже Гендузи в "Марсель"

"Арсенал" близок к продаже полузащитника Маттео Гендузи в "Марсель".

Примерно год назад Гендузи угодил в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете и на сезон 2020/21 был отправлен в аренду в "Герту".



Ближе к окончанию сезона "Герта" разочаровалась в Маттео, однако по возвращении на "Эмирейтс" из аренды 22-летний француз едва ли получит второй шанс.



По информации Football.London, Гендузи нет места в планах Артеты на следующий сезон. Более того, "Арсенал" уже нашел покупателя на Маттео в лице "Марселя", который этот сезон завершил на пятом месте в Лиге 1.



Два клуба добились значительного прогресса в переговорах, причем речь идет именно о постоянном трансфере.