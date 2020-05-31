Судьба Погба может быть решена на этой неделе

Судьба полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба может быть решена на стартовавшей неделе.

Как известно, будущее Погба остается в подвешенном состоянии, и главная причина этой неопределенности в том, что у Поля остается только один год по контракту.



На "Олд Траффорд" настроены снять эту неопределенность как можно скорее, и "красные дьяволы" уже договорились с агентом 28-летнего француза Мино Райолой о виртуальной встрече — по Zoom.



Как утверждает Daily Star, Райола попросит для своего клиента новый контракт с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю. Если "Юнайтед" сочтет такие запросы чрезмерными и если Мино не будет готов пойти на уступки, встанет вопрос о продаже Погба этим летом.



Среди клубов, которые могут проявить интерес к Погба, называются "Реал", ПСЖ и "Ювентус", причем последний, если верить слухам, готов использовать Криштиану Роналду в качестве разменной монеты.