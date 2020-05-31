Судьба Погба может быть решена на этой неделе
Судьба полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба может быть решена на стартовавшей неделе.
Как известно, будущее Погба остается в подвешенном состоянии, и главная причина этой неопределенности в том, что у Поля остается только один год по контракту.
На "Олд Траффорд" настроены снять эту неопределенность как можно скорее, и "красные дьяволы" уже договорились с агентом 28-летнего француза Мино Райолой о виртуальной встрече — по Zoom.
Как утверждает Daily Star, Райола попросит для своего клиента новый контракт с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю. Если "Юнайтед" сочтет такие запросы чрезмерными и если Мино не будет готов пойти на уступки, встанет вопрос о продаже Погба этим летом.
Среди клубов, которые могут проявить интерес к Погба, называются "Реал", ПСЖ и "Ювентус", причем последний, если верить слухам, готов использовать Криштиану Роналду в качестве разменной монеты.
31.05.2021 10:00
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С чисто футбольной точки зрения всем было бы лучше расстаться. Очевидно, что Погба - один из виновников кризиса МЮ последних лет. Ужасно играет и сто процентов отравляет атмосферу
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Больше 300 платить обезьяне будет ошибкой. Ебланом будет конечно нсли уйдет в юве /реал
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