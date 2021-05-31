Джака польщен интересом Моуриньо

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что польщен интересом со стороны главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо и открыт к переговорам.

Согласно слухам, Моуриньо хочет сделать Джаку своим первым приобретением на новом месте работы. Пресса даже откопала хвалебное высказывание Жозе насчет Гранита.



"Он самый важный человек во всей полузащите "Арсенала". Он настоящий лидер", — говорил Моуриньо про Джаку пару лет назад.



28-летний швейцарец польщен такими словами и готов к диалогу, но в данный момент сосредоточен лишь на Евро-2020.



"Конечно, я читал об этом (интересе "Ромы"). Но сейчас я на 100 процентов сосредоточен на национальной команде. Сейчас это важнее, чем "Арсенал" или слухи. У меня остается еще два года по контракту в Лондоне, и в "Арсенале" знают, на что я способен. Когда настанет время поговорить о трансфере, я буду готов".



"Если честно, прежде я не слышал, что Моуриньо говорил про меня. Но это заставляет тебя гордиться. Каждый знает Моуриньо и знает, чего он добился. Моуриньо умеет выигрывать трофеи", — сообщил Джака Blick.