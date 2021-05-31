Орье хочет уйти из "Тоттенхэма"

Правый защитник Серж Орье заявил о своем желании уйти из "Тоттенхэма" этим летом.

Орье провел в "Тоттенхэме" четыре сезона, но в кампании 2020/21 принял участие лишь в 19 матчах Премьер-Лиги.



Сейчас 28-летний ивуариец мечтает вернуться в клуб, откуда он и прибыл в "Тоттенхэм" в августе 2017, заранее предупреждая "шпор", что не будет продлевать свой истекающий через год контракт.



"Каждый понимает, что я бы уже продлил свой контракт с "Тоттенхэмом", если бы хотел этого. Я не собираюсь делать этого в следующие шесть месяцев".



"Я достиг конца цикла, и для меня настало время обратить свой взор куда-нибудь еще. Руководство "Тоттенхэма" и мои агенты договорились, на каких условиях мы можем расстаться. Давайте посмотрим, что будет дальше".



"Я никогда не скрывал своего желания однажды вернуться в ПСЖ. Это клуб моего сердца. Это клуб, который я поддерживаю и о котором могу свободно рассуждать".



"Но я не хочу, чтобы люди подумали, что я зацикливаюсь на них — я не закрываю дверь ни перед кем. Но если ПСЖ сделает мне предложение этим летом, они будут моим первым выбором", — сообщил Орье L'Equipe.