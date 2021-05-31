"Челси" собирается вернуть Лукаку

"Челси" готов воспользоваться воцарившейся неопределенностью в "Интере", чтобы вернуть нападающего Ромелу Лукаку.

Еще недавно у Лукаку и мысли не было о смене клуба. Ромелу провел лучший сезон в своей карьере, выиграл Серию А и работал с обожавшим его тренером Антонио Конте.



Однако сейчас Конте покинул тренерский мостик "Интера", а руководство клуба хочет продать одну из звезд, чтобы поправить свое финансовое положение.



Эта ситуация не осталась незамеченной со стороны "Челси". Как утверждает Dail Mail, чемпионы Европы настроены обзавестись забивным форвардом к следующему сезону, и в данный момент Лукаку выглядит наиболее реалистичным вариантом.



Покупка 28-летнего бельгийца, забившего 33 гола за "Интер" в этом сезоне, позволила бы наставнику "синих" Томасу Тухелю со спокойной душой отпустить из клуба Тэмми Абрахэма и Оливье Жиру.



В данный момент "Интер" хочет за Лукаку в 100 млн. фунтов, однако в "Челси" уверены, что смогут сбить цену.