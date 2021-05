Светская хроника за понедельник

Габриэль Жезус может стать разменной монетой в сделке по Харри Кейну. Сауль Ньигес рвется в "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" и ПСЖ начинают переговоры по Маурисио Почеттино. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Барселона" уверена в трансферах Джорджиньо Вейналдума и Серхио Агуэро. (Sky Sports)



После финала Лиги Чемпионов Агуэро сразу вылетел в Испанию. (AS)



Переход Вейналдума в "Барселону" задерживается, потому что докторов каталонского клуба не пускают на базу сборной Голландии для проведения медобследования. (Voetbal International)



"Ливерпуль" может выручить 80 миллионов фунтов с продажи восьми игроков, включая Такуми Минамино, Джердана Шакири и Дивока Ориги. (Liverpool Echo)



"Тоттенхэм" заинтересован в нападающем "Манчестер Сити" Габриэле Жезусе, что может открыть путь к переходу Харри Кейна к "горожанам". (Daily Star)



"Астон Вилла" опасается, что "Сити" воспользуется своей опцией по обратному выкупу полузащитника Дугласа Луиса, который может стать преемником Фернандиньо на "Этихад". (90min)



"Манчестер Юнайтед" планирует потратить 150 млн. фунтов на трансферы летом. (ESPN)



Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес будет настаивать на переходе в "Юнайтед". (Daily Star)



"Арсенал" сообщил "Роме", что готов отпустить полузащитника Гранита Джаку за 17 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)



Переход 18-летнего нападающего "Спортинга" Тиагу Томаша в "Арсенал" оказался под вопросом из-за непопадания "канониров" в еврокубки. (The Sun)



"Вест Хэм" лидирует в борьбе за замбийского нападающего "Ред Булл" Патсона Дака. (Zam Foot)



"Вест Хэм" не будет продлевать истекающий контракт защитника Фабиана Бальбуэны. (Football Insider)



"Саутгемптон" заинтересован в полузащитнике "Эвертона" Томе Дэвисе, у которого остается год по контракту. (Football Insider)



Вингер "Бернли" Дуайт Макнил и плеймейкер "Норвича" Эмилиано Буэндиа являются целями для "Астон Виллы". (The Athletic)



"Аякс" хочет вингера "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна. (De Telegraaf)



Другое



Маурисио Почеттино готов вернуться на должность главного тренера, если получит контракт минимум на четыре года и контроль над трансферами. (AS)



ПСЖ надеется удержать Почеттино. (Dail Mirror)



Официальные переговоры между "Тоттенхэмом" и ПСЖ по Почеттино стартуют в понедельник. (The Sun)



"Тоттенхэм" собирается назначить Антонио Конте своим главным тренером, а Фабио Паратичи — спортивным директором. (Daily Express)



Рой Ходжсон находится в шорт-листе "Вест Бромвича" на замену своему главному тренеру Сэму Эллардайсу. (Daily Mirror)



Шон Дайч из "Бернли" — фаворит на роль следующего главного тренера "Кристал Пэлас". (Sportin Life)



Экс-наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту может возглавить "Лацио". (Calciomercato)



Игроки "Челси" обеспечили себе бонус в 10 млн. фунтов благодаря победе в финале Лиги Чемпионов. (The Sun)



Выиграв Лигу Чемпионов, "Челси" обеспечил себе призовые от УЕФА свыше 95 млн. фунтов. (Football.London)



Открытый автобус? Футбольный клуб "Венеция" провел парад в честь своего выхода в Серию А на гондоле. (101 Great Goals)