Мартинес: "Рюдигер заслуживал красной карточки"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что защитник "Челси" Антонио Рюдигер заслуживал красной карточки за свой фол на полузащитнике "Манчестер Сити" Кевине Де Брюйне.

Напомним, бельгиец Де Брюйне получил переломы носа и глазницы в столкновении с Рюдигером в начале второго тайма финального матча Лиги Чемпионов.



Теперь Мартинес рискует недосчитаться своего ключевого игрока на Евро-2020, и Роберто лишь остается проклинать грубияна, который после столкновения притворился, что тоже ушиб голову.



"На мой взгляд, Рюдигеру очень, очень повезло. Если вы посмотрите повтор, то убедитесь, что столкновения головами не было".



"Он четко выставил свое плечо против Кевина. Кажется, у Кевина сотрясение, и мы видели в каком состоянии он покидал поле. Но поведение Рюдигера оставляет дурной привкус, потому то он упал и схватился за голову, словно пытаясь что-то скрыть".



"На мой взгляд, это было чрезмерное применение физической силы. Он сыграл безрассудно. Следовало показать красную карточку. Кевин — не тот игрок, который падает без причины. Вы видели его боль и его опухший глаз", — цитирует Мартинеса Daily Mail.





Rüdiger foul on de bruyne was so dirty, intentionally shoulder checked de bruyne’s face, and proceed to dive, acting like he got an apparent head injury from the collision, in an attempt to avoid a harsher punishment, when he clearly ok. pic.twitter.com/D8oFlPK9iY