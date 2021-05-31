Мартинес: "Рюдигер заслуживал красной карточки"

Кевин Де Брюйне и Антонио Рюдигер Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что защитник "Челси" Антонио Рюдигер заслуживал красной карточки за свой фол на полузащитнике "Манчестер Сити" Кевине Де Брюйне.

Напомним, бельгиец Де Брюйне получил переломы носа и глазницы в столкновении с Рюдигером в начале второго тайма финального матча Лиги Чемпионов.

Теперь Мартинес рискует недосчитаться своего ключевого игрока на Евро-2020, и Роберто лишь остается проклинать грубияна, который после столкновения притворился, что тоже ушиб голову.

"На мой взгляд, Рюдигеру очень, очень повезло. Если вы посмотрите повтор, то убедитесь, что столкновения головами не было".

"Он четко выставил свое плечо против Кевина. Кажется, у Кевина сотрясение, и мы видели в каком состоянии он покидал поле. Но поведение Рюдигера оставляет дурной привкус, потому то он упал и схватился за голову, словно пытаясь что-то скрыть".

"На мой взгляд, это было чрезмерное применение физической силы. Он сыграл безрассудно. Следовало показать красную карточку. Кевин — не тот игрок, который падает без причины. Вы видели его боль и его опухший глаз", — цитирует Мартинеса Daily Mail.


Метки Де Брюйне, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Мартинес, Рюдигер, сборная Бельгии, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 885

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  1. b84 31.05.2021 00:48 # b84
    Позорные картонные хуесосы Челси.

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  2. alexomck 31.05.2021 00:26 # alexomck
    хоть у одного яйца нашлись, против этого уефашного цирка сказать в открытую, судья затащил пенсов.

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  3. thegodfather 31.05.2021 00:16 # thegodfather
    вухаахах
    че 6ля)))))))

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  4. narcot 31.05.2021 00:10 # narcot
    а чурка за фол на силве?

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  5. liverpyl 31.05.2021 00:08 # liverpyl
    по ебалу он заслуживал игроки бензокалонки не заступились за своего игрока терпилы

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  6. true-manc 31.05.2021 00:07 # true-manc
    Это правда

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  7. scholes18 31.05.2021 00:07 # scholes18
    что ещё может сказать тренер сборной, которая из-за этого эпизода потеряла ключевого игрока?

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  8. asnural 31.05.2021 00:06 # asnural
    Мартинес дебил? Как плечом можео сломать скулы? Только башкой

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  9. felix-the-cat 31.05.2021 00:06 # felix-the-cat
    Это даже не обсуждается

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