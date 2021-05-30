Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри вернулся к тренерской деятельности, вновь заступив на должность ассистента в сборной Бельгии.

Напомним, в феврале Анри сложил с себя обязанности главного тренера "Монреаля" из МЛС. Тьерри вернулся к семье в Англию и вновь сел в уютное кресло эксперта.



Ранее в мае Анри был назван в команде телевизионных экспертов, которая будет освещать матчи Евро-2020 для BBC. Однако сегодня стало известно, что Тьерри примет участие в турнире в другой роли.



Как сообщает ESPN, 43-летний француз вновь вошел в тренерский штаб Роберто Мартинеса, которому он ассистировал с 2016 по 2018 год.



Добавим, помимо "Монреаля", Анри успел также поработать в "Монако" после завоевания бронзовых медалей со сборной Бельгии на ЧМ-2018.