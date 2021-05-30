Венгер: "Челси" был убежден, что сможет победить "Сити"
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, каким образом "Челси" удалось победить "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов.
По мнению Венгера, Томас Тухель выиграл тактическую дуэль у своего коллеги Хосепа Гвардиолы, но дело не только в этом. Арсен чувствует, что игроки "Челси" почерпнули уверенность из предыдущих побед над "Сити" ранее в этом сезоне.
"Гвардиолу только что признали Тренером Года в Англии, потому что он выиграл Премьер-Лигу и сделал это в доминирующей манере, но финал — это лишь один матч, где ты должен проявить себя и сыграть в свой лучший футбол".
"Сегодня "Манчестер Сити" этого не сделал. Они проиграли три матча против "Челси" ранее. Это укрепило веру "Челси" и определенно сделало "Манчестер Сити" слегка неуверенным".
"Мы никогда не узнаем, какие следы в сознании игроков оставили те предыдущие поражения, но "Челси" был убежден, что сможет победить их, и мы увидели это".
"Также я должен сказать, что Тухель поступил очень умно, заставив Маунта и Хаверца отрабатывать в обороне ближе к центру, нежели к флангам. "Сити" никак не удавалось пройти по центру, они уходили на фланги, а там "Челси" был достаточно силен".
"Перед "Манчестер Сити" возникла тактическая проблема, которую они так и не смогли решить этим вечером. Им не хватало баланса и резкости, а "Челси" очень хорошо останавливал их", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.
30.05.2021 22:00
Просмотров: 452
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Венгер всегда взвешенно отвечает. Жаль, что окончил карьеру тренера.
В условном ПСЖ навел бы пороха в Европе
(ответить)
да-да, только Сити игру вёл и атаковал опаснее, судейка затащил пенсов.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий