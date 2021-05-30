"Челси" объявит о продлении контракта с Силвой

Тиаго Силва "Челси" готовится объявить о продлении контракта с защитником Тиаго Силвой на следующий сезон.

Прошлым летом Фрэнк Лэмпард пригласил Силву в "Челси", чтобы добавить своей молодой команде опыта. Тиаго сразу же стал ключевым игроком "синих" и сохранил эту роль после смены главного тренера на "Стэмфорд Бридж".

36-летний бразилец помог "Челси" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и выиграть Лигу Чемпионов, и теперь продление контракта с ветераном лишь нуждается в официальном подтверждении.

Как утверждает Evening Standard, лондонский клуб уже воспользовался своей опцией по продлению на 12 месяцев однолетнего контракта Силвы. Сам Тиаго счастлив задержаться в "Челси", несмотря на планы Томаса Тухеля купить еще одного центрального защитника этим летом.


Метки контракты, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 30.05.2021 21:43 # alexomck
    жиру, силва, фалькао, игуаин - пенсы любят отработанный материал из больших клубов собирать.

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  2. chelsiukpro 30.05.2021 21:33 # chelsiukpro
    Прошлым летом Фрэнк Лэмпард пригласил Силву в "Челси"

    НЕ ЛЕМПАРДА ЭТА ХОДОВКА А МЕНЕДЖЕМТА И МАРИНКИ!

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  3. ganinilyha 30.05.2021 21:13 # ganinilyha
    Переподпишут в качестве Club Heroes

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  4. j-silver 30.05.2021 21:11 # j-silver
    Король

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