"Челси" объявит о продлении контракта с Силвой
"Челси" готовится объявить о продлении контракта с защитником Тиаго Силвой на следующий сезон.
Прошлым летом Фрэнк Лэмпард пригласил Силву в "Челси", чтобы добавить своей молодой команде опыта. Тиаго сразу же стал ключевым игроком "синих" и сохранил эту роль после смены главного тренера на "Стэмфорд Бридж".
36-летний бразилец помог "Челси" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и выиграть Лигу Чемпионов, и теперь продление контракта с ветераном лишь нуждается в официальном подтверждении.
Как утверждает Evening Standard, лондонский клуб уже воспользовался своей опцией по продлению на 12 месяцев однолетнего контракта Силвы. Сам Тиаго счастлив задержаться в "Челси", несмотря на планы Томаса Тухеля купить еще одного центрального защитника этим летом.
30.05.2021 21:00
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жиру, силва, фалькао, игуаин - пенсы любят отработанный материал из больших клубов собирать.
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Прошлым летом Фрэнк Лэмпард пригласил Силву в "Челси"
НЕ ЛЕМПАРДА ЭТА ХОДОВКА А МЕНЕДЖЕМТА И МАРИНКИ!
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Переподпишут в качестве Club Heroes
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Король
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