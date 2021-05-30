"Челси" объявит о продлении контракта с Силвой

"Челси" готовится объявить о продлении контракта с защитником Тиаго Силвой на следующий сезон.

Прошлым летом Фрэнк Лэмпард пригласил Силву в "Челси", чтобы добавить своей молодой команде опыта. Тиаго сразу же стал ключевым игроком "синих" и сохранил эту роль после смены главного тренера на "Стэмфорд Бридж".



36-летний бразилец помог "Челси" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и выиграть Лигу Чемпионов, и теперь продление контракта с ветераном лишь нуждается в официальном подтверждении.



Как утверждает Evening Standard, лондонский клуб уже воспользовался своей опцией по продлению на 12 месяцев однолетнего контракта Силвы. Сам Тиаго счастлив задержаться в "Челси", несмотря на планы Томаса Тухеля купить еще одного центрального защитника этим летом.