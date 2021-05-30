"Вилла" хочет Лофтус-Чика и Абрахэма

"Астон Вилла" заинтересована в полузащитнике Рубене Лофтус-Чике и нападающем Тэмми Абрахэме из "Челси".

В этом сезоне за "Виллу" на правах аренды из "Челси" выступал Росс Баркли, однако главный тренер бирмингемского клуба Дин Смит еще в апреле подтвердил, что английский полузащитник вернется на "Стэмфорд Бридж".



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, теперь Смиту нужны Лофтус-Чик и Абрахэм. Первый возвращается после сезона аренды в вылетевшем из Премьер-Лиги "Фулхэме", а второй находится в опале у наставника "синих" Томаса Тухеля.



Именно в "Вилле" Абрахэм провел сезон 2018/19 на правах аренды, наколотив 25 голов, так что 23-летнего нападающего очень любят на "Вилла Парк" и готовы предложить возможность реабилитировать свою карьеру.



Сообщается, что за Тэмми "Вилла" собирается предложить свыше 30 миллионов фунтов. А вот склонного к травмам Лофтус-Чика бирмингемцы лишь готовы арендовать.



Для подписания этих игроков "Вилла" собирается задействовать Джона Терри, ассистента Смита и легенду "Челси".