"Вилла" хочет Лофтус-Чика и Абрахэма
"Астон Вилла" заинтересована в полузащитнике Рубене Лофтус-Чике и нападающем Тэмми Абрахэме из "Челси".
В этом сезоне за "Виллу" на правах аренды из "Челси" выступал Росс Баркли, однако главный тренер бирмингемского клуба Дин Смит еще в апреле подтвердил, что английский полузащитник вернется на "Стэмфорд Бридж".
Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, теперь Смиту нужны Лофтус-Чик и Абрахэм. Первый возвращается после сезона аренды в вылетевшем из Премьер-Лиги "Фулхэме", а второй находится в опале у наставника "синих" Томаса Тухеля.
Именно в "Вилле" Абрахэм провел сезон 2018/19 на правах аренды, наколотив 25 голов, так что 23-летнего нападающего очень любят на "Вилла Парк" и готовы предложить возможность реабилитировать свою карьеру.
Сообщается, что за Тэмми "Вилла" собирается предложить свыше 30 миллионов фунтов. А вот склонного к травмам Лофтус-Чика бирмингемцы лишь готовы арендовать.
Для подписания этих игроков "Вилла" собирается задействовать Джона Терри, ассистента Смита и легенду "Челси".
30.05.2021 20:00
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опять 2 будущих топаря, со слов пенсов, шлаком оказались.
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Сегодня весь день новости про Челси :)
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