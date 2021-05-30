Рюдигер извинился перед Де Брюйне

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер извинился перед диспетчером "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне за нанесенную травму в финале Лиги Чемпионов.

Шансы "Сити" ответить на гол Кая Хаверца резко сократились, когда в начале второго тайма финального матча Рюдигер врезал Де Брюйне по лицу, и Кевин в слезах покинул поле.



Сегодня выяснилось, что Кевин сломал нос и глазницу и теперь рискует пропустить Евро-2020, и Антонио немедленно на это отреагировал.



"Мне очень жаль, что Кевин Де Брюйне получил траву. Конечно, с моей стороны не было злого умысла — я уже лично связался с Кевином и пожелал ему скорейшего восстановления. Надеюсь, очень скоро мы снова увидим его на поле", — написал Рюдигер в твиттере.