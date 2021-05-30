Рюдигер извинился перед Де Брюйне

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер извинился перед диспетчером "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне за нанесенную травму в финале Лиги Чемпионов.

Шансы "Сити" ответить на гол Кая Хаверца резко сократились, когда в начале второго тайма финального матча Рюдигер врезал Де Брюйне по лицу, и Кевин в слезах покинул поле.

Сегодня выяснилось, что Кевин сломал нос и глазницу и теперь рискует пропустить Евро-2020, и Антонио немедленно на это отреагировал.

"Мне очень жаль, что Кевин Де Брюйне получил траву. Конечно, с моей стороны не было злого умысла — я уже лично связался с Кевином и пожелал ему скорейшего восстановления. Надеюсь, очень скоро мы снова увидим его на поле", — написал Рюдигер в твиттере.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Рюдигер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 30.05.2021 19:14 # scouser2005
    Зачем сейчас? Там на поле надо было извиняться. Так делают нормальные спортсмены. Мол, извини брат, я не хотел.. А он именно ХОТЕЛ скотина, такая же как вся гейпенсовская шваль вместе с глорами.. Извиняться чито, чтобы под серьезный пресс не попасть, сука.

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  2. asnural 30.05.2021 19:12 # asnural
    Педик Агуэро не извинялся когда двумя ногами влетел в колено Луису

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  3. b84 30.05.2021 19:08 # b84
    А Джеймс за руку тоже извинится?

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  4. ensiferum 30.05.2021 19:06 # ensiferum
    Он КДБ ещё и траву подбросил, как гласит перевод на фапле.

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  5. van-dijk 30.05.2021 19:01 # van-dijk
    Людоед.

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