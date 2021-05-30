Брат Агуэро раскритиковал Гвардиолу
Брат нападающего Серхио Агуэро раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.
Поражение 0:1 от "Челси" в финале Лиги Чемпионов накануне стало последним матчем для Агуэро в его 10-летней карьере в "Сити".
Гвардиола выпустил Серхио только на 77-й минуте, лишний раз убедив Маурисио дель Кастильо, что 32-летний аргентинец никогда не был желанным игроком для Хосепа.
"С момента своего прихода в "Сити" Гвардиола никогда не хотел обладать моим братом", — написал дель Кастильо в твиттере.
Вскоре Маурисио удалил свой твит, но затем пояснил, что от своих слов не отказывается.
"Почему я удалил твит? Много токсичных людей, слишком много. Я рад, что люди увидели мое сообщение. И я напишу его снова, если захочу", — объяснил дель Кастильо.
30.05.2021 18:00
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Агуеро супер девятка.
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Девятки всегда не уживались в командах Пепа.
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Гении часто не уживаются друг с другом.
Двум КОРОЛЯМ тесно в КОРОЛЕВСТВЕ!
Удачи Куну!
Верим в Пепа!
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Ждём критики от жены Зинченко
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С момента своего прихода в "Сити" Гвардиола никогда не хотел обладать моим братом" перевод для фапла.
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