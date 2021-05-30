Брат Агуэро раскритиковал Гвардиолу

Серхио Агуэро Брат нападающего Серхио Агуэро раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Поражение 0:1 от "Челси" в финале Лиги Чемпионов накануне стало последним матчем для Агуэро в его 10-летней карьере в "Сити".

Гвардиола выпустил Серхио только на 77-й минуте, лишний раз убедив Маурисио дель Кастильо, что 32-летний аргентинец никогда не был желанным игроком для Хосепа.

"С момента своего прихода в "Сити" Гвардиола никогда не хотел обладать моим братом", — написал дель Кастильо в твиттере.

Вскоре Маурисио удалил свой твит, но затем пояснил, что от своих слов не отказывается.

"Почему я удалил твит? Много токсичных людей, слишком много. Я рад, что люди увидели мое сообщение. И я напишу его снова, если захочу", — объяснил дель Кастильо.


Метки Агуэро, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1879

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mansoor 30.05.2021 18:37 # mansoor
    Агуеро супер девятка.

    (ответить)

  2. yamateh 30.05.2021 18:18 # yamateh
    Девятки всегда не уживались в командах Пепа.

    (ответить)

  3. true-manc 30.05.2021 18:09 # true-manc
    Гении часто не уживаются друг с другом.
    Двум КОРОЛЯМ тесно в КОРОЛЕВСТВЕ!

    Удачи Куну!
    Верим в Пепа!

    (ответить)

  4. ganinilyha 30.05.2021 18:04 # ganinilyha
    Ждём критики от жены Зинченко

    (ответить)

  5. scholes18 30.05.2021 18:02 # scholes18
    С момента своего прихода в "Сити" Гвардиола никогда не хотел обладать моим братом" перевод для фапла.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: