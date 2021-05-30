Брат Агуэро раскритиковал Гвардиолу

Брат нападающего Серхио Агуэро раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Поражение 0:1 от "Челси" в финале Лиги Чемпионов накануне стало последним матчем для Агуэро в его 10-летней карьере в "Сити".



Гвардиола выпустил Серхио только на 77-й минуте, лишний раз убедив Маурисио дель Кастильо, что 32-летний аргентинец никогда не был желанным игроком для Хосепа.



"С момента своего прихода в "Сити" Гвардиола никогда не хотел обладать моим братом", — написал дель Кастильо в твиттере.



Вскоре Маурисио удалил свой твит, но затем пояснил, что от своих слов не отказывается.



"Почему я удалил твит? Много токсичных людей, слишком много. Я рад, что люди увидели мое сообщение. И я напишу его снова, если захочу", — объяснил дель Кастильо.