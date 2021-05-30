Почеттино сообщил ПСЖ, что хочет уйти

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино уведомил свой клуб о желании покинуть "Парк де Пренс" этим летом.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Почеттино вступил в переговоры с "Тоттенхэмом" о своем возвращении в лондонский клуб, а после отставки Зинедина Зидана в Мадриде Маурисио был назван целью номер один "Реала".



В то же время пресса сообщала, что боссы ПСЖ не собираются отказываться от специалиста, принятого на работу лишь в январе, хотя Почеттино и потерпел фиаско в Лиге Чемпионов и Лиге 1.



Сегодня эта история получила продолжение. Издание Goal может подтвердить, что Маурисио попросил ПСЖ освободить его от контракта, который действителен еще год.



Пока неясно, предпочитает Почеттино "Тоттенхэм" или "Реал", но если ПСЖ заблокирует его уход, Маурисио примет это решение и проведет следующие 12 месяцев в Париже.