Почеттино сообщил ПСЖ, что хочет уйти
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино уведомил свой клуб о желании покинуть "Парк де Пренс" этим летом.
Ранее на текущей неделе стало известно, что Почеттино вступил в переговоры с "Тоттенхэмом" о своем возвращении в лондонский клуб, а после отставки Зинедина Зидана в Мадриде Маурисио был назван целью номер один "Реала".
В то же время пресса сообщала, что боссы ПСЖ не собираются отказываться от специалиста, принятого на работу лишь в январе, хотя Почеттино и потерпел фиаско в Лиге Чемпионов и Лиге 1.
Сегодня эта история получила продолжение. Издание Goal может подтвердить, что Маурисио попросил ПСЖ освободить его от контракта, который действителен еще год.
Пока неясно, предпочитает Почеттино "Тоттенхэм" или "Реал", но если ПСЖ заблокирует его уход, Маурисио примет это решение и проведет следующие 12 месяцев в Париже.
30.05.2021 17:00
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Желтуха какач-то. Поч нормальный тип. Он не может через полгода свалить от мешков. Он даже предсезонку не сделал ни одну. Поэтому не верю в это. В среал вообще не время идти. Там через 3 месяца уволят
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ну типичный же петух безмозглый))
как был бестрофейником, так и останется
куда бы не пошел, в реал или петунхэм)
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Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, рассказал об отношении к Моргенштерну.
«К Моргенштерну отношусь хорошо — настолько хорошо, что он стоит у меня на будильнике. Я привык просыпаться с первыми петухами.»
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Ипать капать он че далбаеп что-ли от ПСЖ уходить
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