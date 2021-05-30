Де Брюйне сообщил о переломах носа и глазницы
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, какие травмы получил во время финала Лиги Чемпионов против "Челси" накануне.
Вынужденная замена Де Брюйне в начале второго тайма стала одним из самых драматичных моментов финального матча в Порту. Кевин покидал поле "Драгау" в слезах, пострадав в столкновении с защитником "Челси" Антонио Рюдигером.
В воскресенье утром 29-летний бельгиец посетил госпиталь, где у него зафиксировали два перелома, и теперь вопрос в том, поправится ли игрок к Евро-2020.
"Привет, парни. Только что вернулся из госпиталя. Мой диагноз следующий: травматический перелом носа и перелом левой глазницы. Сейчас чувствую себя нормально. Конечно, я по-прежнему расстроен из-за вчерашнего, но мы вернемся", — написал Де Брюйне в твиттере.
30.05.2021 15:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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Рюдигер доиграл матч со сломанным лицом
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пиздюли, они такие
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Я не пенс и не манк, не глор сосити, а нормальный футбольный болельщик и человек и поэтому от всей души желаю Кевину скорее поправиться.
А этого рюдиНигера надо наказать по полицейскому как за драку на улице.
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хрусталь
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Да всем плевать на эту рыжую плаксу. Вытри слёзки и жди очередной большой игры, чтобы раствориться на поле. Что был в игре, что заменили, никакой разницы.
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Ну и грязные игроки у Челси, просто мерзость, сломали игрока ради кубка.
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Let me talk
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Здоровья Кевину, пусть быстрее поправляется!
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здоровья ДеБрюйне
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здесь пол фапла горело от рамоса, когда рюдигер такую же подлость учинил - нормой стало.
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КОРОЛЬ!!!
Здоровья!
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Бывает..это мужская игра
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Здоровья Добрыне
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