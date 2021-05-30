Де Брюйне сообщил о переломах носа и глазницы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, какие травмы получил во время финала Лиги Чемпионов против "Челси" накануне.

Вынужденная замена Де Брюйне в начале второго тайма стала одним из самых драматичных моментов финального матча в Порту. Кевин покидал поле "Драгау" в слезах, пострадав в столкновении с защитником "Челси" Антонио Рюдигером.



В воскресенье утром 29-летний бельгиец посетил госпиталь, где у него зафиксировали два перелома, и теперь вопрос в том, поправится ли игрок к Евро-2020.



"Привет, парни. Только что вернулся из госпиталя. Мой диагноз следующий: травматический перелом носа и перелом левой глазницы. Сейчас чувствую себя нормально. Конечно, я по-прежнему расстроен из-за вчерашнего, но мы вернемся", — написал Де Брюйне в твиттере.