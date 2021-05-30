Де Брюйне сообщил о переломах носа и глазницы

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, какие травмы получил во время финала Лиги Чемпионов против "Челси" накануне.

Вынужденная замена Де Брюйне в начале второго тайма стала одним из самых драматичных моментов финального матча в Порту. Кевин покидал поле "Драгау" в слезах, пострадав в столкновении с защитником "Челси" Антонио Рюдигером.

В воскресенье утром 29-летний бельгиец посетил госпиталь, где у него зафиксировали два перелома, и теперь вопрос в том, поправится ли игрок к Евро-2020.

"Привет, парни. Только что вернулся из госпиталя. Мой диагноз следующий: травматический перелом носа и перелом левой глазницы. Сейчас чувствую себя нормально. Конечно, я по-прежнему расстроен из-за вчерашнего, но мы вернемся", — написал Де Брюйне в твиттере.


Метки Де Брюйне, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 30.05.2021 15:55 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. asnural 30.05.2021 15:48 # asnural
    Рюдигер доиграл матч со сломанным лицом

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  3. chelsea-69 30.05.2021 15:41 # chelsea-69
    пиздюли, они такие

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  4. scouser2005 30.05.2021 15:40 # scouser2005
    Я не пенс и не манк, не глор сосити, а нормальный футбольный болельщик и человек и поэтому от всей души желаю Кевину скорее поправиться.
    А этого рюдиНигера надо наказать по полицейскому как за драку на улице.

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  5. dallaslp 30.05.2021 15:38 # dallaslp
    хрусталь

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  6. explosion 30.05.2021 15:22 # explosion
    Да всем плевать на эту рыжую плаксу. Вытри слёзки и жди очередной большой игры, чтобы раствориться на поле. Что был в игре, что заменили, никакой разницы.

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  7. van-dijk 30.05.2021 15:21 # van-dijk
    Ну и грязные игроки у Челси, просто мерзость, сломали игрока ради кубка.

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  8. lfcallday 30.05.2021 15:19 # lfcallday
    Let me talk

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  9. arhangel777 30.05.2021 15:15 # arhangel777
    Здоровья Кевину, пусть быстрее поправляется!

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  10. sunsstorm 30.05.2021 15:13 # sunsstorm
    здоровья ДеБрюйне

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  11. alexomck 30.05.2021 15:12 # alexomck
    здесь пол фапла горело от рамоса, когда рюдигер такую же подлость учинил - нормой стало.

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  12. true-manc 30.05.2021 15:04 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Здоровья!

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  13. asnural 30.05.2021 15:02 # asnural
    Бывает..это мужская игра

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  14. mkcfc 30.05.2021 15:02 # mkcfc
    Здоровья Добрыне

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