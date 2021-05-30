Аспиликуэта считает Канте лучшим полузащитником в мире

Нголо Канте Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта назвал своего партнера по команде Нголо Канте лучшим полузащитником в мире.

Именно Канте был признан лучшим игроком матча в победном для "Челси" финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (0:1).

Этой победой 30-летний францз пополнил свой огромный список достижений, при этом продолжая оставаться скромным и даже застенчивым человеком, что восхищает Сесара.

"Могу ли я назвать полузащитника лучше, чем Канте? Ответ простой: нет".

"Он делает на поле все, он так энергичен. Он тащит матч вперед, он покрывает такую большую дистанцию".

"Выиграв Чемпионат Мира, выиграв Лигу Чемпионов, он остается таким скромным человеком, и я просто рад за него. Он является важной частью этой команды, и я рад играть бок о бок с ним", — цитирует Аспиликуэту The Independent.


Метки Аспиликуэта, Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. b84 30.05.2021 14:18 # b84
    До сих пор не могу поверить что эти хуесосы взяли ЛЧ

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  2. alexomck 30.05.2021 14:16 # alexomck
    у него и кепа норм вратарём будет, а верник отличным напом, типичный, недалёкий кэп челси.

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  3. liverpyl 30.05.2021 14:09 # liverpyl
    ты ему ещё отсоси

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  4. jirrort 30.05.2021 14:08 # jirrort
    Это правда!!!

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