Аспиликуэта считает Канте лучшим полузащитником в мире
Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта назвал своего партнера по команде Нголо Канте лучшим полузащитником в мире.
Именно Канте был признан лучшим игроком матча в победном для "Челси" финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (0:1).
Этой победой 30-летний францз пополнил свой огромный список достижений, при этом продолжая оставаться скромным и даже застенчивым человеком, что восхищает Сесара.
"Могу ли я назвать полузащитника лучше, чем Канте? Ответ простой: нет".
"Он делает на поле все, он так энергичен. Он тащит матч вперед, он покрывает такую большую дистанцию".
"Выиграв Чемпионат Мира, выиграв Лигу Чемпионов, он остается таким скромным человеком, и я просто рад за него. Он является важной частью этой команды, и я рад играть бок о бок с ним", — цитирует Аспиликуэту The Independent.
30.05.2021 14:00
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Последние комментарии:
До сих пор не могу поверить что эти хуесосы взяли ЛЧ
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у него и кепа норм вратарём будет, а верник отличным напом, типичный, недалёкий кэп челси.
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ты ему ещё отсоси
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Это правда!!!
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