Аспиликуэта считает Канте лучшим полузащитником в мире

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта назвал своего партнера по команде Нголо Канте лучшим полузащитником в мире.

Именно Канте был признан лучшим игроком матча в победном для "Челси" финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (0:1).



Этой победой 30-летний францз пополнил свой огромный список достижений, при этом продолжая оставаться скромным и даже застенчивым человеком, что восхищает Сесара.



"Могу ли я назвать полузащитника лучше, чем Канте? Ответ простой: нет".



"Он делает на поле все, он так энергичен. Он тащит матч вперед, он покрывает такую большую дистанцию".



"Выиграв Чемпионат Мира, выиграв Лигу Чемпионов, он остается таким скромным человеком, и я просто рад за него. Он является важной частью этой команды, и я рад играть бок о бок с ним", — цитирует Аспиликуэту The Independent.