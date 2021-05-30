"Юнайтед" предпочитает Санчо, а не Кейна

"Манчестер Юнайтед" не собирается покупать нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, отдавая предпочтение вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер начал подготовку к новому сезону спустя считанные часы после поражения от "Вильярреала" в финале Лиги Европы в среду вечером.



Как утверждает Daily Mail, Сульшер окончательно сформулировал трансферный план, где Кейну просто нет места. Теперь реализацией этого плана займется спортивный директор "красных дьяволов" Джон Мерто.



Сульшер сообщил своему руководству, что с Маркусом Рэшфордом, Мейсоном Гринвудом, Антони Мартиалем и продлившим контракт Эдинсоном Кавани у него достаточно нападающих, чтобы протянуть еще год и дождаться, когда для трансфера будет доступен Эрлинг Холанд.



Основную же частью своего трансферного бюджета "Юнайтед", потерявший 150 миллионов фунтов из-за пандемии коронавируса, собирается направить на покупку Санчо, которого "дьяволы" пытались заполучить еще год назад.