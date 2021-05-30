Барнс: "Ливерпулю" не нужно покупать нападающего"

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что "красным" не нужно покупать нападающего грядущим летом.

В этом сезоне к тройке нападения "Ливерпуля" было немало вопросов, и только Мохамед Салах сохранил высокую результативность, несмотря на регулярную критику.



Однако Барнс не видит здесь проблемы и считает, что даже жаждущий покинуть "Тоттенхэм" Харри Кейн не нужен команде Юргена Клоппа.



"Ливерпулю" не нужно покупать нападающего этим летом. Они и так обладают игроками, которые будут забивать много голов".



"Каждый захочет Харри Кейна, если он будет доступен, но он не тот, кто нужен "Ливерпулю", поэтому не факт, что он будет на их радаре", — сообщил Барнс Goal.