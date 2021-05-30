Фердинанд назвал трех игроков, которых он бы купил в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал имена трех игроков, которых он бы купил этим летом.

После поражения от "Вильярреала" в финале Лиги Европы главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду на приобретения грядущим летом.



По мнению Фердинанда, больше всего "Юнайтед" нуждается в центральном защитнике, опорнике и вингере, и у Рио есть свои рекомендации по каждой из этих позиций. Ни Харри Кейна, ни Эрлинга Холанда легенда своему бывшему клубу не советует.



"Я бы взял и купил центрального защитника. По возможности — Маркиньоса или кого-нибудь вроде него".



"Также ходят разговоры насчет Варана. Насчет него я не уверен, но он опытен. Главное, чтобы этот игрок обладал скоростью, это было бы хорошо для начала".



"Я бы обратил внимание на кого-нибудь вроде Деклана Райана, на кого-нибудь вроде Санчо. Такого рода игроки усилили бы "Юнайтед".



"Главному тренеру нужно принять большие решения, потому что с приходом этих игроков другие сядут в запас. Это будут большие решения, но именно за это Оле и платят", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале FIVE.