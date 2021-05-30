Джо Коул потрясен игрой Канте

Экс-игрок "Челси" Джо Коул выразил свое восхищение игрой полузащитника "синих" Нголо Канте в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Канте был великолепен на протяжении всего пути "Челси" в плей-офф Лиги Чемпионов, и именно Нголо получил награду как лучшему игроку финального матча.



Долгое время Коул считал своего бывшего одноклубника Клода Макелеле идеалом опорного полузащитника, однако Джо вынужден признать, что Нголо еще лучше.



"Он ошеломителен. Я потрясен, просто наблюдая за ним".



"В одном из своих последних матчей, когда мои ноги были уже не те, мне довелось сыграть против него. Когда он вышел, я посмотрел на него — игрока ростом метр с кепкой — и подумал: "Да что может этот парень?" Он изменил игру".



"Мне довелось поиграть вместе с Маке, которого я считал лучшим на данной позиции, пока не увидел этого парня. У Канте есть все от Макелеле плюс кое-что сверху".



"Точно так же, как нападающий обладает инстинктом возле чужих ворот, он обладает этим инстинктом в полузащите. Гюндоган, Силва и Фоден не могли читать игру, Канте мог", — сообщил Коул в эфире BT Sport.