Тухель рассказал, чем его удивил Гвардиола

Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что Хосеп Гвардиола застал его врасплох своим выбором стартового состава на финал Лиги Чемпионов.

Уступив Тухелю в Премьер-Лиге и Кубке Англии, на третий раз Гвардиола решил сыграть против "Челси" без опорника. "Горожане" оставили в запасе Фернандиньо и Родри, и перед четверкой защитников расположился Илкай Гюндоган, который большую часть сезона играл атакующего полузащитника. Такого тактического хода Тухель не ожидал.



"Я ожидал, что Фернандиньо будет в старте. Он (Гвардиола) определил очень атакующий состав, очень техничный состав. У них было сложно отбирать мячи. В остальном все было ожидаемо", — цитирует Тухеля Daily Mail.



Сам Гвардиола тоже высказался насчет выбора состава на финал, отказавшись признавать ошибку.



"Я решил сделать ставку на техничных игроков. Гюндоган много лет провел на этой позиции. Я так решил, чтобы играть на скорости, чтобы находить невысоких техничных игроков на флангах, в центре и между линий".



"Я принял это решение, чтобы выиграть матч", — сообщил Гвардиола.