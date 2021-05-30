Тухель рассказал, чем его удивил Гвардиола
Наставник "Челси" Томас Тухель признался, что Хосеп Гвардиола застал его врасплох своим выбором стартового состава на финал Лиги Чемпионов.
Уступив Тухелю в Премьер-Лиге и Кубке Англии, на третий раз Гвардиола решил сыграть против "Челси" без опорника. "Горожане" оставили в запасе Фернандиньо и Родри, и перед четверкой защитников расположился Илкай Гюндоган, который большую часть сезона играл атакующего полузащитника. Такого тактического хода Тухель не ожидал.
"Я ожидал, что Фернандиньо будет в старте. Он (Гвардиола) определил очень атакующий состав, очень техничный состав. У них было сложно отбирать мячи. В остальном все было ожидаемо", — цитирует Тухеля Daily Mail.
Сам Гвардиола тоже высказался насчет выбора состава на финал, отказавшись признавать ошибку.
"Я решил сделать ставку на техничных игроков. Гюндоган много лет провел на этой позиции. Я так решил, чтобы играть на скорости, чтобы находить невысоких техничных игроков на флангах, в центре и между линий".
"Я принял это решение, чтобы выиграть матч", — сообщил Гвардиола.
30.05.2021 08:00
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Последние комментарии:
что можно вынести из этого так называемого финала лч
у пенсов на краю пиздатый чел бегает рис джеймс зовут
Норм поц, валить ему надо
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Кста до меня доперло что вчера уолкер ляпнул про «больших игроков в финале лч»
Как же он тонко опустил немощного и бесхребетного КДБ
Очередной слитый в нулину «большой» матч от этого чубрика ахахаха
рыжая хуета тупо плывет в решающих играх, он даже не околотоп
красава уолкер топово собрал
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По сути вчера моча съела говно
Два самых коррумпированных и грязных клуба, у одного бан на несколько то, а второй вообще не должен быть в лч хахаха
как же обднищала лига чемпионов в этом сезоне
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