Гвардиола: "Это все равно исключительный сезон для "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что поражение в финале Лиги Лиге Чемпионов не омрачит "исключительный сезон" в исполнении его команды.

В этом сезоне Гвардиола завоевал свой четвертый Кубок Лиги и свой четвертый титул Премьер-Лиги, а вот первый в истории "Сити" финал Лиги Чемпионов обернулся поражением 0:1 от "Челси".



Однако каталонский тренер все равно считает этот сезон успешным и надеется вернуться за желанным трофеем.



"Я бы хотел сказать, что это был исключительный сезон для нас. Мы мечтали оказаться здесь, но, оказавшись, не смогли одержать победу".



"Для большинства в нашем клубе это был первый финал Лиги Чемпионов, но мы будем работать, чтобы однажды сюда вернуться".



"Это был тяжелый сезон в силу пандемии, однако мы извлекли урок на будущее. Я невероятно уважаю своих игроков, они отдали все силы, но мы вернемся и станем сильнее. Я хочу поздравить их с исключительным сезоном".



"Это был тяжелый матч, и мы имели моменты, но против "Челси" с их оборонительной структурой не бывает легко".



"У нас возникали сложности при длинных забросах и подборах. В таких матчах ты нуждаешься во вдохновении и мастерстве. Мы имели три или четыре момента, мы были близки, но не забили".



"Мы сыграли в финале Лиги Чемпионов, мы снова выиграли Премьер-Лигу, и мы хорошо выступали весь сезон. Теперь я хочу отправиться домой к своей семье, которую я давно не видел, хочу сделать перерыв и начать работать над планами на следующий сезон", — цитирует Гвардиолу ESPN.