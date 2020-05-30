Тухель: "Обеспечил себе новый контракт этой победой"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о своей первой встрече с владельцем клуба Романом Абрамовичем и выразил уверенность, что теперь новый контракт у него в кармане.

Приняв "Челси" в январе на девятом месте в Премьер-Лиге, спустя 124 дня Тухель отпраздновал с "синими" победу в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".



Среди зрителей на "Драгау" присутствовал и Абрамович, который после финального свистка спустился на поле и поздравил Тухеля. Томас уверен, что теперь Роману не отвертеться от продления его контракта.



"Я не уверен на 100 процентов, но этой победой, возможно, я уже обеспечил себе новый контракт. Мой босс что-то упомянул об этом. Я не знаю, давайте проверим сперва. Я только что поговорил с ним на поле, и это лучший момент для первой встречи!"



"...Или худший, потому что дальше может быть только хуже! Мы поговорим завтра, поговорим позже, но я в предвкушении".



"Я могу заверить его, что останусь голодным до успеха, что буду хотеть следующий трофей и что чувствую себя абсолютно счастливым в качестве части этого действительно амбициозного клуба и действительно сильного коллектива, который разделяет мои убеждения и идеально соответствует моей страсти к футболу. Я жажду одержать больше побед и вырасти как тренер. Мое желание состоит в том, чтобы с первого дня следующего сезона подстегивать команду до предела".



"Нам нужно проделать работу и сократить отставание. Такова моя цель. Мы в постоянном контакте с владельцем, хотя и не лично. Он напрямую от меня знает, что происходит, но было приятно увидеться с ним", — цитирует Тухеля Sky Sports.