Аспиликуэта: "Хаверц станет суперзвездой"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта выразил уверенность, что герой финального матча Лиги Чемпионов Кай Хаверц станет суперзвездой.

После своего перехода из "Байера" за 71 миллион фунтов прошлым летом Хаверц долго не мог найти свое место в "Челси", однако именно Кай принес "синим" победу 0:1 в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".



Аспиликуэта хвалит своего партнера по команде и считает, что это только начало для 21-летнего немца.



"Он заслуживает это, по своему духу он игрок топ-уровня. Он станет суперзвездой, он уже такой. Он бегает как безумец и выполняет командную работу. Поэтому он заслуживает это".



"Я пришел сюда в 2012 году, после победы в Лиге Чемпионов, и я хотел повторить это. Это удивительный момент, моя семья здесь. Это очень, очень особенный день", — сообщил Аспиликуэта BT Sport.



Сам Хаверц тоже дал свой комментарий прессе, не став выбирать выражения, когда его спросили, оправдал ли он свой ценник голом в финале.



Если честно, прямо сейчас мне на*рать на это. Я только что выиграл е*аную Лигу Чемпионов".



"Я не знаю, что и сказать, это невероятное ощущение. Мы заслужили это".



"Я долго этого ждал. Я лишь хочу поблагодарить свою семью, своих родителей, свою бабушку и свою девушку. Я не знаю, что добавить. Я ждал 15 лет этого момента, и вот он настал", — заявил Хаверц.