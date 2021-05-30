Маунт: "Челси" — лучшая команда в мире"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт поделился эмоциями от завоевания своего первого трофея с родным клубом и обозначил планы на следующий сезон.

Именно с блестящего паса Маунта был забит единственный гол в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". Два года подряд проигрывая финал Кубка Англии, Мейсон, наконец, завоевал свой первый трофей в карьере и теперь надеется добавить к нему титул Премьер-Лиги через год.



"Я не могу описать словами свои чувства. Это невозможно. Я только что вспоминал, что сыграл в двух финала за "Челси", и оба мы проиграли. Это было так больно... Завоевать трофей с "Челси" — это все, о чем я мечтал".



"Мы проделали весь этот путь в Лиге Чемпионов и встречались с тяжелыми соперниками. Мы достигли финала и выиграли его. Это такой особенный момент. Прямо сейчас мы лучшая команда в мире — никому этого не отнять у нас!"



"Манчестер Сити" так хорош. Мы убедились насчет этого по Премьер-Лиге. Это был такой тяжелый матч. Мы забили гол и оборонялись весь матч. Мы выложились без остатка и победили. Что я могу сказать? У меня в голове куча мыслей... Это невероятно. Мой отец только что спустился с трибун, и я расплакался, увидев его. Я благодарю свою семью за все".



"Пережить такой момент и теперь отправиться на Евро... Мы увидимся в сборной с некоторыми парнями из "Сити", и я знаю, что это будет сложно. Я поговорил с ними и сказал, что они заслуживают здесь быть. Им сейчас тяжело, но я надеюсь, в следующем сезоне мы поспорим с ними и за титул Премьер-Лиги", — сообщил Маунт BT Sport.