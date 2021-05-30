Маунт: "Челси" — лучшая команда в мире"

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт поделился эмоциями от завоевания своего первого трофея с родным клубом и обозначил планы на следующий сезон.

Именно с блестящего паса Маунта был забит единственный гол в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". Два года подряд проигрывая финал Кубка Англии, Мейсон, наконец, завоевал свой первый трофей в карьере и теперь надеется добавить к нему титул Премьер-Лиги через год.

"Я не могу описать словами свои чувства. Это невозможно. Я только что вспоминал, что сыграл в двух финала за "Челси", и оба мы проиграли. Это было так больно... Завоевать трофей с "Челси" — это все, о чем я мечтал".

"Мы проделали весь этот путь в Лиге Чемпионов и встречались с тяжелыми соперниками. Мы достигли финала и выиграли его. Это такой особенный момент. Прямо сейчас мы лучшая команда в мире — никому этого не отнять у нас!"

"Манчестер Сити" так хорош. Мы убедились насчет этого по Премьер-Лиге. Это был такой тяжелый матч. Мы забили гол и оборонялись весь матч. Мы выложились без остатка и победили. Что я могу сказать? У меня в голове куча мыслей... Это невероятно. Мой отец только что спустился с трибун, и я расплакался, увидев его. Я благодарю свою семью за все".

"Пережить такой момент и теперь отправиться на Евро... Мы увидимся в сборной с некоторыми парнями из "Сити", и я знаю, что это будет сложно. Я поговорил с ними и сказал, что они заслуживают здесь быть. Им сейчас тяжело, но я надеюсь, в следующем сезоне мы поспорим с ними и за титул Премьер-Лиги", — сообщил Маунт BT Sport.


Метки Лига Чемпионов, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2021 01:00

Количество просмотров Просмотров: 1619

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Последние комментарии:




  1. cristean2 30.05.2021 02:19 # cristean2
    Факт!
    Некст раз выиграет ЛЧ с капитанской повязкой!

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  2. bluehonorcfc9 30.05.2021 01:25 # bluehonorcfc9
    ну ты и Кэп)))

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  3. b84 30.05.2021 01:22 # b84
    ПО СОСАНИЮ ХУЁВ

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  4. scrim 30.05.2021 01:19 # scrim
    Рюдигер=Матераццо

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  5. chelsiukpro 30.05.2021 01:13 # chelsiukpro
    В данный момент ДА!

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  6. jirrort 30.05.2021 01:13 # jirrort
    Гений! Принц! Император!

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  7. m-ballack 30.05.2021 01:12 # m-ballack
    Фапла что ли начитался. Пока что Европы, но в ближайшем времени императоры вселенной.

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  8. gabaduzer 30.05.2021 01:11 # gabaduzer
    С победой брятья

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  9. asnural 30.05.2021 01:10 # asnural
    Пас бомба...пеп с кдб сами охуели

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  10. dr-dre 30.05.2021 01:06 # dr-dre
    Топарик

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  11. intellect 30.05.2021 01:06 # intellect
    Только взрослым это понять, спуститься и обнять своё чадо с победой...

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