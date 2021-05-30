Хаверц принес "Челси" победу над "Сити" в финале Лиги Чемпионов

Кай Хаверц "Челси" отпраздновал третью подряд победу над "Манчестер Сити", на сей раз одолев команду Хосепа Гвардиолы в финале Лиги Чемпионов благодаря голу Кая Хаверца — 0:1.

Относительно победы 5:0 над "Эвертоном" в стартовом составе "горожан" произошло два изменения. Этими новыми лицами стали Илкай Гюндоган и Бернарду Силва.

У "синих" лишь Нголо Канте вернулся в старт, заменив Матео Ковачича.

Начало матча получилось очень бодрыми и обоюдоострым как для финала. Первым шороху навел Рахим Стерлинг, который принял длинный пас от Эдерсона, ворвался в штрафную, но был настигнут Рисом Джеймсом и лишь смог пробить пяткой с острого угла — Эдуар Менди сыграл надежно.

В ответ на это Кай Хаверц вывел на удар по центру штрафной Тимо Вернера, однако тот махнул ногой мимо мяча.

После осечки Вернера "Сити" немедленно организовал свою атаку, но опасный прострел Стерлинга внутри штрафной не дошел до адресата.

Вскоре Вернер еще пару раз обратил на себя внимание. Пробивая в касание после короткой передачи Мейсона Маунта в штрафной, Тимо лишь размял Эдерсона. В другой атаке немец нанес неточный удар с острого угла.

Так активно отыграв первую половину первого тайма, в его второй половине команды несколько остепенились, хотя моменты не перестали возникать. Например, на 27-й минуте Фил Фоден уже расстреливал ворота "Челси", но в последний момент Антонио Рюдигер бросился и заблокировал удар оппонента.

"Синие" свой последний для первого тайма момент приберегли до 42-й минуты, когда открыли счет. Заметив разряженную зону в центре обороны "горожан", Маунт сделал туда пас на Хаверца, который проскочил мимо Эдерсона и поразил пустые ворота — 0:1.

Во втором тайме "Челси" отошел к своим воротам, а "Сити" принялся взламывать насыщенную оборону, однако уже на 60-й минуте задача "горожан" усложнилась в связи с травмой Де Брюйне. Кевин в слезах покинул поле.

Без Де Брюйне "Сити" атаковал достаточно примитивно, обычно ограничиваясь безадресными навесами, что не становилось проблемой для "синих".

Стоит отметить, что "Челси" всегда был заряжен, чтобы убежать в прорыв, и на 73-й минуте это почти сработало, но Кристиан Пулишич, появившийся на замену, не попал по воротам из убойного положения.

В концовке "Сити" сбился на навал, но реальных моментов, не считая нескольких попыток прострелить и неточного удара Рияда Махреза, не создал. "Синие" выстояли, позволив своему сопернику лишь раз пробить в створ за весь матч.

Одним только этим голом Хаверц оправдал свой дорогостоящий трансфер. "Челси" выглядел острее в первом тайме и справедливо открыл счет, а отыграться без Де Брюйне "Сити" оказалось затруднительно.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:1)

Гол: Хаверц 42.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Де Брюйне (Жезус 60), Гюндоган, Бернарду Силва (Фернандиньо 64), Махрез, Стерлинг (Агуэро 77), Фоден.

"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва (Кристенсен 39), Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт (Ковачич 80), Хаверц, Вернер (Пулишич 66).

Предупреждения: Гюндоган, Жезус — Рюдигер.

Челси


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2021 00:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 30.05.2021 00:54 # bezviz
    кстати когда заменили кдб то сити создал пару моментов, с ним опасности вообще не было

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  2. chelsiukpro 30.05.2021 00:53 # chelsiukpro
    На МАТЧ ТВ все такие ебланы ... перемудрил, не показали игры и т.д.
    Блять они забывают игроков волнения и психологию и т.д

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  3. thegodfather 30.05.2021 00:52 # thegodfather
    ну зато ман сити до финала ни одной игры не проебали

    профит

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  4. bezviz 30.05.2021 00:51 # bezviz
    немецкая точность и наука обоссала испанскую страсть, уже в который раз

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  5. mafia 30.05.2021 00:50 # mafia
    парни я был очень пьян и я заплакал
    с победой братья!!!

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  6. alcoholnarco 30.05.2021 00:50 # alcoholnarco
    Где все болельщики голубой помойки?

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  7. chelsea-super 30.05.2021 00:49 # chelsea-super
    Тухель что же творишь епта.

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  8. dallaslp 30.05.2021 00:49 # dallaslp
    ничо, в следующем сезоне Пеп опять возьмет Карабао Кап, вот увидите

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  9. mata05 30.05.2021 00:49 # mata05
    Тиага Сильва теперь может со спокойной душой выходить на пенсию.

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  10. skydreams 30.05.2021 00:48 # skydreams
    Кампьооооооооооооооооооооооооооооонес!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111 какой же кайф, браво!!!!!!!!

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  11. amatory 30.05.2021 00:47 # amatory
    С победой, красавцы!)

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  12. murderface616 30.05.2021 00:46 # murderface616
    Канте должен ЗМ получить. мб даже неважно, дойдет ли Франция до финала или победит или вообще проебется в группе. он просто монстр, так выжигать центр поля. Лёва, конечно, заслужил по совокупности, но это вопросы к УЕФА, что какого-то хуя отменили ЗМ в этом году

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  13. chelsea-69 30.05.2021 00:45 # chelsea-69
    Канте - долгих лет жизни
    Хаверцу - фитнес тренера
    Вернеру - прямых ног
    Роману Аркадичу - спасибо

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  14. serhio771 30.05.2021 00:45 # serhio771
    Поздравляю безтрофейников с их вечным праздником - пролетом над ЛЧ как фанера над парижем. Вы клоуны всех тут на фапле достали своим величием, а челси показал где ваше место - у параши!

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  15. yamateh 30.05.2021 00:44 # yamateh
    и все забыли просраные моменты Верника, какой же фартовый пацан)

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  16. hutchinson27 30.05.2021 00:44 # hutchinson27
    С Победой, Синие братья!!!:)

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  17. selta 30.05.2021 00:43 # selta
    1 удар в створ от сосити) лол

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  18. golokante 30.05.2021 00:43 # golokante
    Челси три раза подряд отымел Сити, но все считают сильней Сити. Это охуенно.

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  19. bluehonorcfc9 30.05.2021 00:42 # bluehonorcfc9
    отпишись кто грузанул хату на ЧЕМПИОНСИ когда кеф был 5?

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  20. chelsea88 30.05.2021 00:42 # chelsea88
    С победой!

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