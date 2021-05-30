Хаверц принес "Челси" победу над "Сити" в финале Лиги Чемпионов

"Челси" отпраздновал третью подряд победу над "Манчестер Сити", на сей раз одолев команду Хосепа Гвардиолы в финале Лиги Чемпионов благодаря голу Кая Хаверца — 0:1.

Относительно победы 5:0 над "Эвертоном" в стартовом составе "горожан" произошло два изменения. Этими новыми лицами стали Илкай Гюндоган и Бернарду Силва.



У "синих" лишь Нголо Канте вернулся в старт, заменив Матео Ковачича.



Начало матча получилось очень бодрыми и обоюдоострым как для финала. Первым шороху навел Рахим Стерлинг, который принял длинный пас от Эдерсона, ворвался в штрафную, но был настигнут Рисом Джеймсом и лишь смог пробить пяткой с острого угла — Эдуар Менди сыграл надежно.



В ответ на это Кай Хаверц вывел на удар по центру штрафной Тимо Вернера, однако тот махнул ногой мимо мяча.



После осечки Вернера "Сити" немедленно организовал свою атаку, но опасный прострел Стерлинга внутри штрафной не дошел до адресата.



Вскоре Вернер еще пару раз обратил на себя внимание. Пробивая в касание после короткой передачи Мейсона Маунта в штрафной, Тимо лишь размял Эдерсона. В другой атаке немец нанес неточный удар с острого угла.



Так активно отыграв первую половину первого тайма, в его второй половине команды несколько остепенились, хотя моменты не перестали возникать. Например, на 27-й минуте Фил Фоден уже расстреливал ворота "Челси", но в последний момент Антонио Рюдигер бросился и заблокировал удар оппонента.



"Синие" свой последний для первого тайма момент приберегли до 42-й минуты, когда открыли счет. Заметив разряженную зону в центре обороны "горожан", Маунт сделал туда пас на Хаверца, который проскочил мимо Эдерсона и поразил пустые ворота — 0:1.



Во втором тайме "Челси" отошел к своим воротам, а "Сити" принялся взламывать насыщенную оборону, однако уже на 60-й минуте задача "горожан" усложнилась в связи с травмой Де Брюйне. Кевин в слезах покинул поле.



Без Де Брюйне "Сити" атаковал достаточно примитивно, обычно ограничиваясь безадресными навесами, что не становилось проблемой для "синих".



Стоит отметить, что "Челси" всегда был заряжен, чтобы убежать в прорыв, и на 73-й минуте это почти сработало, но Кристиан Пулишич, появившийся на замену, не попал по воротам из убойного положения.



В концовке "Сити" сбился на навал, но реальных моментов, не считая нескольких попыток прострелить и неточного удара Рияда Махреза, не создал. "Синие" выстояли, позволив своему сопернику лишь раз пробить в створ за весь матч.



Одним только этим голом Хаверц оправдал свой дорогостоящий трансфер. "Челси" выглядел острее в первом тайме и справедливо открыл счет, а отыграться без Де Брюйне "Сити" оказалось затруднительно.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:1)



Гол: Хаверц 42.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Де Брюйне (Жезус 60), Гюндоган, Бернарду Силва (Фернандиньо 64), Махрез, Стерлинг (Агуэро 77), Фоден.



"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва (Кристенсен 39), Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт (Ковачич 80), Хаверц, Вернер (Пулишич 66).



Предупреждения: Гюндоган, Жезус — Рюдигер.



