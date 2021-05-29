"Брайтон" открыт к продаже своих звезд

Президент "Брайтона" Тони Блум заявил, что не будет стоять на пути у своих звездных игроков вроде защитника Бена Уайта и полузащитника Ива Биссума.

Несмотря на то, что "Брайтон" завершил этот сезон только на 16-м месте в Премьер-Лиге, команда Грэма Поттера демонстрировала очень симпатичный футбол, а отдельные ее игроки привлекли внимание грандов.



В первую очередь речь идет о Уайте и Биссума, хотя свои поклонники имеются и у голкипера Роберта Санчеса с крайним защитником Тариком Лэмпти. И у каждого из этих игроков есть своя цена.



"Чем больше топ-клубы интересуются нашими игроками, тем больше мы чувствуем, что все делаем правильно, так что меня радует их интерес".



"Мы знаем, что некоторые из наших игроков не будут с нами всегда. Если поступит правильное предложение — а это непременно должно быть правильное предложение — и если они сами захотят уйти, они уйдут".



"И все же я ожидают, что подавляющее большинство из них останется с нами к старту следующего сезона", — сообщил Блум The Athletic.