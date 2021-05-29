"Уотфорд" обдумывает покупку Нкетиа

"Уотфорд" обдумывает приобретение нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа.

В данный момент "Уотфорд" находится в поисках усиления под Премьер-Лигу, сумев вернуться наверх из Чемпионшипа с первой попытки.



По информации Daily Mirror, на радаре у "Уотфорда" находится 21-летний Нкетиа, который является воспитанником "Арсенала", но который не выдерживает конкуренции в команде Микеля Артеты.



"Арсенал" открыт к продаже Нкетиа, поскольку от контракта Эдди остается только один год. Суммы около 15 миллионов фунтов должно быть достаточно для приобретения игрока молодежной сборной Англии.



Добавим, что в этом сезоне Нкетиа, которого ранее сватали в "Вест Хэм", сыграл 29 матчей за "канониров", включая 17 в Премьер-Лиге, и забил шесть голов.