"Юнайтед" может обменять Погба на Роналду
"Манчестер Юнайтед" может получить нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в обмен на своего полузащитника Поля Погба.
В предыдущие месяцы главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер неоднократно говорил, что хочет сохранить Погба в клубе, однако одного желания мало.
Дело в том, что у Поля остается только год по контракту, и "красные дьяволы" вынуждены выставить на продажу 28-летнего француза, если тот не заключит новую сделку.
В свое время Погба обошелся "Юнайтед" в 89 миллионов фунтов, и в условиях глобального экономического кризиса мало кто из клубов может позволить себе трансфер Поля.
Как утверждает Gazzetta dello Sport, выходом из ситуации может стать обмен с доплатой, и "Ювентус" как раз изучает такую возможность.
На текущей неделе "Ювентус" уволил Андреа Пирло и вернул на должность главного тренера Массимилиано Аллегри, под руководством которого Погба дважды выиграл Серию А, прежде чем отправился назад в Манчестер.
В обмен на Погба "Юнайтед" мог бы получить Роналду и некоторую сумму денег. "Дьяволы" отчаянно нуждаются в забивном нападающем, и 36-летний португалец решил бы эту проблему в краткосрочной перспективе.
29.05.2021 20:00
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михайло с подключением. уже все написали неделю назад
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круговорот интаграммных телок это, а не диснейлэнд
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Почба сливать надо, но менять на Криштика зашквар. Это уже диснейленд какой-то
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от штрафных он уже не плохо уклоняться научился, норм размен:)
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Оттуда только ДэЛихта!
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Роналду - чел с правильным менталитетом и неплохо так может ментально помочь пригородным калекам, т.к. у них почти вся команда сплошь из раздолбаев, лентяев и нераскрывшихся талантов. Трудоголик Криштиану либо своим примером подтянет мумушный молодняк, либо настолько от их непрофессионализма офонареет, что объявит об окончании карьеры.
А если серьезно и без шуток, то Кристина - позорная симулянтка пенальтистка, которую в Англии просто поломают под конец её распиаренной карьеры. Пусть лучше в родную португалию едет доигрывать. К тому же у му-му уже есть пенальдеш. Если кристина придёт, то они начнут драться за право исполнения удара с 11 метров.
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