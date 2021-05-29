"Юнайтед" может обменять Погба на Роналду

Криштиану Роналду и Поль Погба "Манчестер Юнайтед" может получить нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в обмен на своего полузащитника Поля Погба.

В предыдущие месяцы главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер неоднократно говорил, что хочет сохранить Погба в клубе, однако одного желания мало.

Дело в том, что у Поля остается только год по контракту, и "красные дьяволы" вынуждены выставить на продажу 28-летнего француза, если тот не заключит новую сделку.

В свое время Погба обошелся "Юнайтед" в 89 миллионов фунтов, и в условиях глобального экономического кризиса мало кто из клубов может позволить себе трансфер Поля.

Как утверждает Gazzetta dello Sport, выходом из ситуации может стать обмен с доплатой, и "Ювентус" как раз изучает такую возможность.

На текущей неделе "Ювентус" уволил Андреа Пирло и вернул на должность главного тренера Массимилиано Аллегри, под руководством которого Погба дважды выиграл Серию А, прежде чем отправился назад в Манчестер.

В обмен на Погба "Юнайтед" мог бы получить Роналду и некоторую сумму денег. "Дьяволы" отчаянно нуждаются в забивном нападающем, и 36-летний португалец решил бы эту проблему в краткосрочной перспективе.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2021 20:00

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  1. dallaslp 29.05.2021 20:46 # dallaslp
    михайло с подключением. уже все написали неделю назад

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  2. superperez101 29.05.2021 20:18 # superperez101
    круговорот интаграммных телок это, а не диснейлэнд

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  3. bamboleyro 29.05.2021 20:14 # bamboleyro
    Почба сливать надо, но менять на Криштика зашквар. Это уже диснейленд какой-то

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  4. alexomck 29.05.2021 20:14 # alexomck
    от штрафных он уже не плохо уклоняться научился, норм размен:)

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  5. mancunia-planet 29.05.2021 20:13 # mancunia-planet
    Оттуда только ДэЛихта!

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  6. true-manc 29.05.2021 20:08 # true-manc
    Роналду - чел с правильным менталитетом и неплохо так может ментально помочь пригородным калекам, т.к. у них почти вся команда сплошь из раздолбаев, лентяев и нераскрывшихся талантов. Трудоголик Криштиану либо своим примером подтянет мумушный молодняк, либо настолько от их непрофессионализма офонареет, что объявит об окончании карьеры.

    А если серьезно и без шуток, то Кристина - позорная симулянтка пенальтистка, которую в Англии просто поломают под конец её распиаренной карьеры. Пусть лучше в родную португалию едет доигрывать. К тому же у му-му уже есть пенальдеш. Если кристина придёт, то они начнут драться за право исполнения удара с 11 метров.

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