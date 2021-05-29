"Юнайтед" может обменять Погба на Роналду

"Манчестер Юнайтед" может получить нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в обмен на своего полузащитника Поля Погба.

В предыдущие месяцы главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер неоднократно говорил, что хочет сохранить Погба в клубе, однако одного желания мало.



Дело в том, что у Поля остается только год по контракту, и "красные дьяволы" вынуждены выставить на продажу 28-летнего француза, если тот не заключит новую сделку.



В свое время Погба обошелся "Юнайтед" в 89 миллионов фунтов, и в условиях глобального экономического кризиса мало кто из клубов может позволить себе трансфер Поля.



Как утверждает Gazzetta dello Sport, выходом из ситуации может стать обмен с доплатой, и "Ювентус" как раз изучает такую возможность.



На текущей неделе "Ювентус" уволил Андреа Пирло и вернул на должность главного тренера Массимилиано Аллегри, под руководством которого Погба дважды выиграл Серию А, прежде чем отправился назад в Манчестер.



В обмен на Погба "Юнайтед" мог бы получить Роналду и некоторую сумму денег. "Дьяволы" отчаянно нуждаются в забивном нападающем, и 36-летний португалец решил бы эту проблему в краткосрочной перспективе.