"Брентфорд" впервые выступит в Премьер-Лиге
"Брентфорд" впервые за 74 года выступит в высшем английском дивизионе благодаря победе в плей-офф Чемпионшипа.
Одолев в полуфинале плей-офф "Борнмут" по сумме двух матчей со счетом 3:2, сегодня в финале "Брентфорд" отпраздновал победу 2:0 над "Суонси" благодаря быстрым голам Айвена Тоуни с пенальти и Эмилиано Маркондеса.
Таким образом, "Брентфорд" присоединился к компании "Норвича" и "Уотфорда", которые ранее оформили прямые путевки в Премьер-Лигу.
Добавим, последний раз "Брентфорд" выступал на уровне высшего дивизиона еще в 1947 году. "Пчелы" 10 раз участвовали в плей-офф и только с 10-й попытки смогли пробиться на самый верх.
29.05.2021 19:10
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Покусают еще многих. Кек, теперь пчелок то 2 в АПЛ
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КРАСАВЫ! ЧЕМПИКИ!
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С 10 раза, это невероятные неудачники
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Заслуженно
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Повезло подшконарной колбасне. Изнасилование лебедями портовни откладывается минимум на год.
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Брайтон
Бернли
Брендфорд
Бульси
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Збс. Лебеди в этом сезоне самая уебищная, по игре, команда в шипе была.
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заслужили
ваще Брентфорд норм проект, интересно смогут ли удержаться в АПЛ
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Провели шершавым мухомором по губам.
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