"Брентфорд" впервые выступит в Премьер-Лиге

"Брентфорд" впервые за 74 года выступит в высшем английском дивизионе благодаря победе в плей-офф Чемпионшипа.

Одолев в полуфинале плей-офф "Борнмут" по сумме двух матчей со счетом 3:2, сегодня в финале "Брентфорд" отпраздновал победу 2:0 над "Суонси" благодаря быстрым голам Айвена Тоуни с пенальти и Эмилиано Маркондеса.



Таким образом, "Брентфорд" присоединился к компании "Норвича" и "Уотфорда", которые ранее оформили прямые путевки в Премьер-Лигу.



Добавим, последний раз "Брентфорд" выступал на уровне высшего дивизиона еще в 1947 году. "Пчелы" 10 раз участвовали в плей-офф и только с 10-й попытки смогли пробиться на самый верх.