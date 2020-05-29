"Брентфорд" впервые выступит в Премьер-Лиге

Айвен Тоуни "Брентфорд" впервые за 74 года выступит в высшем английском дивизионе благодаря победе в плей-офф Чемпионшипа.

Одолев в полуфинале плей-офф "Борнмут" по сумме двух матчей со счетом 3:2, сегодня в финале "Брентфорд" отпраздновал победу 2:0 над "Суонси" благодаря быстрым голам Айвена Тоуни с пенальти и Эмилиано Маркондеса.

Таким образом, "Брентфорд" присоединился к компании "Норвича" и "Уотфорда", которые ранее оформили прямые путевки в Премьер-Лигу.

Добавим, последний раз "Брентфорд" выступал на уровне высшего дивизиона еще в 1947 году. "Пчелы" 10 раз участвовали в плей-офф и только с 10-й попытки смогли пробиться на самый верх.


Метки Брентфорд, Премьер-Лига, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2021 19:10

Количество просмотров Просмотров: 1101

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 29.05.2021 19:45 # alexander-arnold
    Покусают еще многих. Кек, теперь пчелок то 2 в АПЛ

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  2. hammersmith 29.05.2021 19:38 # hammersmith
    КРАСАВЫ! ЧЕМПИКИ!

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  3. mancunia-planet 29.05.2021 19:34 # mancunia-planet
    С 10 раза, это невероятные неудачники

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  4. kos9k 29.05.2021 19:23 # kos9k
    Заслуженно

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  5. true-manc 29.05.2021 19:21 # true-manc
    Повезло подшконарной колбасне. Изнасилование лебедями портовни откладывается минимум на год.

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  6. mane 29.05.2021 19:17 # mane
    Брайтон
    Бернли
    Брендфорд
    Бульси

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  7. lahmatyj 29.05.2021 19:16 # lahmatyj
    Збс. Лебеди в этом сезоне самая уебищная, по игре, команда в шипе была.

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  8. lfcynwa 29.05.2021 19:16 # lfcynwa
    заслужили
    ваще Брентфорд норм проект, интересно смогут ли удержаться в АПЛ

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  9. superglor 29.05.2021 19:12 # superglor
    Провели шершавым мухомором по губам.

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