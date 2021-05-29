Клопп — лучший тренер Премьер-Лиги в мае

Юрген Клопп из "Ливерпуля" был назван лучшим тренером Премьер-Лиге в мае.

В течение этого месяца "Ливерпуль" одержал пять побед из пяти возможных, поочередно обыграв "Саутгемптон" (2:0), "Манчестер Юнайтед" (2:4), "Вест Бромвич" (1:2), "Бернли" (0:3) и "Кристал Пэлас" (2:0).



Такой рывок позволил "красным" финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге, что еще несколько недель назад было сложно представить.



Для Клоппа это звание Тренера Месяца становится уже девятым в карьере — больше только у сэра Алекса Фергюсона, Арсена Венгера и Дэвида Мойеса.



В мае на награду лучшему тренеру также претендовали Микель Артета из "Арсенала" и Марсело Бьелса из "Лидса".