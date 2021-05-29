Клопп — лучший тренер Премьер-Лиги в мае

Юрген Клопп Юрген Клопп из "Ливерпуля" был назван лучшим тренером Премьер-Лиге в мае.

В течение этого месяца "Ливерпуль" одержал пять побед из пяти возможных, поочередно обыграв "Саутгемптон" (2:0), "Манчестер Юнайтед" (2:4), "Вест Бромвич" (1:2), "Бернли" (0:3) и "Кристал Пэлас" (2:0).

Такой рывок позволил "красным" финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге, что еще несколько недель назад было сложно представить.

Для Клоппа это звание Тренера Месяца становится уже девятым в карьере — больше только у сэра Алекса Фергюсона, Арсена Венгера и Дэвида Мойеса.

В мае на награду лучшему тренеру также претендовали Микель Артета из "Арсенала" и Марсело Бьелса из "Лидса".


Метки Клопп, Ливерпуль, награды

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 406

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  1. abrec 29.05.2021 19:55 # abrec
    Вот и трофей подъехал .

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  2. j-silver 29.05.2021 19:29 # j-silver
    Тухел худший, въе6ал все что мог

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  3. true-manc 29.05.2021 19:18 # true-manc
    За что??! За победы над абсолютно немотивированными бёрнли и кристал пэлас?! За 3 очка над пригородными бунтарями, слившими матч из-за протестов своих фанатов? Или за отскок с вест бромвичем, к которому насекомое не имеет никакого отношения? Алиса случайно забила, ей ливерпулский тренер вратарей подсказал бежать в чужую штрафную, а глупец клоп как раз наоборот велел оставаться на воротах...

    Бьелса куда больше заслужил награды...

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  4. bes-ter 29.05.2021 19:01 # bes-ter
    Поздравляю с кубком!

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