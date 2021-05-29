Гвардиола: "Арсненал" будет инвестировать"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ожидает большой активности на трансферном рынке от "Арсенала" этим летом.
Сезон Премьер-Лиги 2020/21 "Арсенал" завершил пятью победами подряд, но все равно смог занять только восьмое место и не попал даже в Лигу Конференций.
Казалось бы, без еврокубков "канонирам" будет сложно найти деньги на укрепление состава, однако Гвардиола уверен, что его друг и бывший ассистент Микель Артета что-нибудь придумает.
"Я обожаю тот факт, что в футболе тебе ничего не гарантировано".
"Две или три недели назад я сказал: "Боже, что же будет в следующем сезоне". "Ливерпуль" возвращается, "Юнайтед" становится сильнее с каждым сезоном, а "Арсенал" делает шаг вперед, и они будут инвестировать", — сообщил Гвардиола BT Sport.
29.05.2021 18:00
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Последние комментарии:
Как же в голос с названия новости xD
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Ага щас, как только ипотеку за Пепе закроют, так сразу. Лет через пять.
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КОРОЛЬ!!!
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