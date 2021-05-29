Гвардиола: "Арсненал" будет инвестировать"

Микель Артета и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ожидает большой активности на трансферном рынке от "Арсенала" этим летом.

Сезон Премьер-Лиги 2020/21 "Арсенал" завершил пятью победами подряд, но все равно смог занять только восьмое место и не попал даже в Лигу Конференций.

Казалось бы, без еврокубков "канонирам" будет сложно найти деньги на укрепление состава, однако Гвардиола уверен, что его друг и бывший ассистент Микель Артета что-нибудь придумает.

"Я обожаю тот факт, что в футболе тебе ничего не гарантировано".

"Две или три недели назад я сказал: "Боже, что же будет в следующем сезоне". "Ливерпуль" возвращается, "Юнайтед" становится сильнее с каждым сезоном, а "Арсенал" делает шаг вперед, и они будут инвестировать", — сообщил Гвардиола BT Sport.


Метки Арсенал, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 282

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skylake 29.05.2021 18:07 # skylake
    Как же в голос с названия новости xD

    (ответить)

  2. chelsea88 29.05.2021 18:06 # chelsea88
    Ага щас, как только ипотеку за Пепе закроют, так сразу. Лет через пять.

    (ответить)

  3. true-manc 29.05.2021 18:05 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: