Жоржиньо: "Челси" будет готов ко всему"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что ничто не застанет его команду врасплох в субботнем финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

В предыдущие полтора месяца "Челси" дважды обыграл "Сити", однако Жоржиньо готов, что игра в Порту пойдет по другому сценарию. Точно так же 29-летний полузащитник готов к возможной серии пенальти, как это было в финале Лиги Европы на днях, и к прочим неожиданностям.



"Мы подготовились, но я не собираюсь говорить, каким образом".



"Думаю, детали могут определить судьбу этого матча. Такой шанс может возникнуть как у меня, так и у остальной команды, но мы тренируемся и будем готовы ко всему, что бы ни случилось завтра", — цитирует Жоржиньо Daily Mail.