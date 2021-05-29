Жоржиньо: "Челси" будет готов ко всему"
Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что ничто не застанет его команду врасплох в субботнем финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
В предыдущие полтора месяца "Челси" дважды обыграл "Сити", однако Жоржиньо готов, что игра в Порту пойдет по другому сценарию. Точно так же 29-летний полузащитник готов к возможной серии пенальти, как это было в финале Лиги Европы на днях, и к прочим неожиданностям.
"Мы подготовились, но я не собираюсь говорить, каким образом".
"Думаю, детали могут определить судьбу этого матча. Такой шанс может возникнуть как у меня, так и у остальной команды, но мы тренируемся и будем готовы ко всему, что бы ни случилось завтра", — цитирует Жоржиньо Daily Mail.
29.05.2021 17:00
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Последние комментарии:
Давай Жорж покажи класс сегодня! Заодно закроешь всем хейтерам ебальнички...
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Иди ты нахуй,чмырила.Когда там курильщик вернётся к работе,чтобы можно было спихнуть это недоразумение...
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Жоржиньо готов ко всему гроза Менди
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Ко всему, кроме твоих ляпов.
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