"Ливерпуль" не будет покупать полузащитника

"Ливерпуль" не собирается покупать полузащитника этим летом.

Накануне "Ливерпуль" объявил о договоренности с "РБ Лейпциг" насчет перехода Ибраимы Конате. Покупкой 22-летнего француза за 36 миллионов фунтов главный тренер "красных" Юрген Клопп исправляет собственную ошибку, которую он совершил год назад, отпустив Деяна Ловрена без замены.



Также от мерсисайдцев ожидали, что этим летом они укрепят центр поля, ведь Клопп лишается игрока стартового состава в лице Джорджиньо Вейналдума, договориться с которым о новом контракте не удалось.



Однако финансовые возможности "Ливерпуля" ограничены, а Клоппу кажется, что у него достаточный выбор в этой зоне. Помимо Джордана Хендерсона, Фабиньо, Тиаго Алькантары и Наби Кейта, Юрген также может рассчитывать на перспективного Кертиса Джонса, все еще полезного ветерана Джеймса Милнера и засидевшегося в запасе Алекса Окслейд-Чемберлена.



Вместо того, чтобы покупать полузащитника, "Ливерпуль" сосредоточится на продлении контрактов с ключевыми игроками вроде Мохамеда Салаха, Виргила Ван Дейка, Фабиньо, Алиссона, Трента Александер-Арнольда и Энди Робертсона, утверждает The Independent.