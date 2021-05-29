Рамирес считает, что Канте может стать претендентом на "Золотой мяч"

Бывший полузащитник "Челси" Рамирес считает, что опорник "синих" Нголо Канте станет претендентом на "Золотой мяч", если приведет свою команду к победе в Лиге Чемпионов.

Канте был неподражаем на пути к субботнему финалу Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". Ожидается, что 30-летний француз выйдет на поле "Драгау", несмотря на недавнюю травму.



Помимо финала Лиги Чемпионов, этим летом Канте выступит за сборную Франции на Евро-2020, и Рамирес, игравший за "Челси" с 2010 по 2016 год, видит в этом возможность для Нголо укрепить свою репутацию.



"Я наблюдаю за игрой Канте и словно смотрю кино про себя самого, потому что я вижу в нем себя. Он проявляет себя, он обладает изюминкой, но он не хочет красоваться за пределами поля".



"Он очень скромный и тихий парень. Он выдающийся игрок. Он находится на каждом клочке поля. В обороне, в центре поля, в атаке, на флангах. Он среди лучших в мире. Он впечатляет своей игрой".



"Он может войти в тройку претендентов на "Золотой мяч", хотя завоевать его было бы сложно для опорного полузащитника. Но если он выиграет Лигу Чемпионов и Евро-2020, он будет заслуживать этой награды", — сообщил Рамирес Mais Futebol.