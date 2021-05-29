Рамирес считает, что Канте может стать претендентом на "Золотой мяч"

Нголо Канте Бывший полузащитник "Челси" Рамирес считает, что опорник "синих" Нголо Канте станет претендентом на "Золотой мяч", если приведет свою команду к победе в Лиге Чемпионов.

Канте был неподражаем на пути к субботнему финалу Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". Ожидается, что 30-летний француз выйдет на поле "Драгау", несмотря на недавнюю травму.

Помимо финала Лиги Чемпионов, этим летом Канте выступит за сборную Франции на Евро-2020, и Рамирес, игравший за "Челси" с 2010 по 2016 год, видит в этом возможность для Нголо укрепить свою репутацию.

"Я наблюдаю за игрой Канте и словно смотрю кино про себя самого, потому что я вижу в нем себя. Он проявляет себя, он обладает изюминкой, но он не хочет красоваться за пределами поля".

"Он очень скромный и тихий парень. Он выдающийся игрок. Он находится на каждом клочке поля. В обороне, в центре поля, в атаке, на флангах. Он среди лучших в мире. Он впечатляет своей игрой".

"Он может войти в тройку претендентов на "Золотой мяч", хотя завоевать его было бы сложно для опорного полузащитника. Но если он выиграет Лигу Чемпионов и Евро-2020, он будет заслуживать этой награды", — сообщил Рамирес Mais Futebol.


Метки Золотой мяч, Канте, Рамирес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2021 15:00

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  1. chelsea-69 29.05.2021 15:14 # chelsea-69
    да прямо сейчас выносите уже, хуле

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  2. superperez101 29.05.2021 15:09 # superperez101
    ага
    на бриллиантовый

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