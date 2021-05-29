Уиллок признан лучшим игроком Премьер-Лиги в мае

Полузащитник "Ньюкасла" Джо Уиллок был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам мая.

21-летний Уиллок провел вторую половину этого сезона в "Ньюкасле" на правах аренды из "Арсенала", в великолепной форме завершив кампанию.



Уиллок стал первым со времен Алана Ширера игроком "сорок", забивавшим в семи матчах Премьер-Лиги подряд.



В течение мая Джо огорчил каждого из соперников "Ньюкасла": "Лестер", "Манчестер Сити", "Шеффилд Юнайтед" и "Фулхэм". В этих четырех матчах "сороки" набрали девять очков, финишировав на 12-м месте в таблице.



Отметим, что предыдущий раз награда Игроку Месяца отправлялась на "Сент-Джеймс Парк" еще в ноябре 2013, когда ее обладателем стал голкипер Тим Крул.



Помимо Уиллока, на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в этом месяце также претендовали Гарет Бэйл, Алиссон, Кристиан Бентеке, Садио Мане, Николя Пепе, Аарон Рамсдейл и Родриго.