Уиллок признан лучшим игроком Премьер-Лиги в мае

Джо Уиллок Полузащитник "Ньюкасла" Джо Уиллок был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам мая.

21-летний Уиллок провел вторую половину этого сезона в "Ньюкасле" на правах аренды из "Арсенала", в великолепной форме завершив кампанию.

Уиллок стал первым со времен Алана Ширера игроком "сорок", забивавшим в семи матчах Премьер-Лиги подряд.

В течение мая Джо огорчил каждого из соперников "Ньюкасла": "Лестер", "Манчестер Сити", "Шеффилд Юнайтед" и "Фулхэм". В этих четырех матчах "сороки" набрали девять очков, финишировав на 12-м месте в таблице.

Отметим, что предыдущий раз награда Игроку Месяца отправлялась на "Сент-Джеймс Парк" еще в ноябре 2013, когда ее обладателем стал голкипер Тим Крул.

Помимо Уиллока, на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в этом месяце также претендовали Гарет Бэйл, Алиссон, Кристиан Бентеке, Садио Мане, Николя Пепе, Аарон Рамсдейл и Родриго.


Метки награды, Ньюкасл, Премьер-Лига, Уиллок

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2021 14:00

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  1. gerrard08 29.05.2021 14:30 # gerrard08
    Это какой же мусорный бак вместо сердца у тех, кто выбрал его вместо Аллисона.

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  2. shearer1 29.05.2021 14:17 # shearer1
    Кто это? Астанавите пжл.

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