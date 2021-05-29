Де Брюйне признал, что "Сити" нарекут неудачниками в случае поражения в финале

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признал, что его команду нарекут неудачниками, если "горожане" проиграют финал Лиги Чемпионов против "Челси".

По мнению Де Брюйне, выход в финал элитного европейского соревнования сам по себе является огромным достижением. Однако Кевин отлично понимает, каким будет отношение людей к его команде, считающейся фаворитом субботнего финала в Порту, в случае поражения.



"Будучи игроками, мы понимаем важность этого матча. Если ты победил, ты герой, а если ты проиграл, ты неудачник, хотя на самом деле это не так, потому что достичь этой стадии — невероятное достижение для команды и отдельных игроков. Но если ты не победил, то да — ты не хочешь этого испытать. Тем не менее, такое случается".



"Финал Лиги Чемпионов был одной из целей этого клуба и этих игроков. Это высшая стадия в мировом футболе, и участвовать здесь — настоящая привилегия. Думаю, каждый понимает связанное с финалом давление, но, по крайней мере, мы должны насладиться этим матчем. Мы должны выйти на поле с улыбкой и отнестись к матчу как к возможности проявить себя и показать свой лучший футбол", — цитирует Де Брюйне The Guardian.