Премьер-Лига получит систему по автоматическому определению офсайда

Премьер-Лига сделала шаг к тому, чтобы автоматически определять положение вне игры у футболистов во время матчей.

Как сообщает Daily Mail, за "системой отслеживания скелетов игроков" стоит HawkEye — та самая компания, которая успешно внедрила систему, определяющую, пересек ли мяч линию ворот.



О создании системы по автоматическому определению офсайдов Премьер-Лига задумалась еще в 2019 году, а в едва завершившемся сезоне технология проходила обкатку на стадионе одного из клубов высшего дивизиона.



Со следующего сезона пилотные испытания будут расширены на арены четырех команд: "Ливерпуля", "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



В будущем эта система будет мгновенно посылать сигнал рефери и позволит отказаться от так раздражающего фанатов черчения линий при работе VAR.



Вместе с тем, человеческий фактор все равно останется, потому что рефери в поле и его ассистент на свое усмотрение будут определять, было положение вне игры активным или пассивным.



Если испытания пройдут успешно, система по автоматическому определению офсайдов заработает в Премьер-Лиге уже в 2023 году.