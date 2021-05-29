Уолкер: "Это будет шахматная партия, которую решат большие игроки"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что финал Лиги Чемпионов против "Челси" будет подобен партии в шахматы.

Только в этом календарном году "Сити" и "Челси" провели уже три очных матча, причем за шесть последних недель "горожане" дважды одолели "синих".



Теперь Уолкер жаждет отомстить "Челси" и надеется на больших игроков в своей команде.



"Зная их и сыграв против них так много раз, как это сделали мы, можно сказать, что финал будет слегка похож на шахматную партию".



"Думаю, все решат большие игроки в большие моменты, особенные моменты. Надеюсь, у нас достаточно таких игроков, чтобы пойти и использовать эти особенные моменты".



"Челси" — хороший оппонент. Несколько раз в этом сезоне они превзошли нас, так что за нами должок. Это будет тяжелый матч, в котором нам нужно взять верх", — цитирует Уолкера Sky Sports.