"Сити" готов продать Стерлинга

Вингер Рахим Стерлинг возглавляет список игроков, от которых "Манчестер Сити" готов избавиться этим летом.

Независимо от исхода субботнего финала Лиги Чемпионов против "Челси", главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола планирует кардинально обновить облик своей команды в летнее трансферное окно.



Гвардиола чувствует, что одним игрокам требуется замена в силу возраста, а другие перестали прогрессировать, и как раз к таким относится 26-летний Стерлинг, который не имеет твердого места в стартовом составе "горожан" в этом сезоне.



Также "Сити" открыт к предложениям насчет Рияда Махреза. И хотя 30-летний алжирец с лучшей стороны проявляет себя в последние недели, "горожане" готовы его продать по правильной цене.



Одним из возможных претендентов на Стерлинга и Махреза называется "Арсенал", чей наставник Микель Артета знаком с обоими игроками по периоду своей работы ассистентом Гвардиолы на "Этихад".



Среди прочих игроков, чье будущее на "Этихад" находится под вопросом, Daily Mail называет защитника Эмерика Лапорта и нападающего Габриэля Жезуса. Последний может быть принесен в жертву ради приглашения Харри Кейн из "Тоттенхэма".