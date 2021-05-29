"Арсенал" назначил цену за Джаку

"Арсенал" открыт к расставанию с Гранитом Джакой и уже установил цену за швейцарского полузащитника.

Накануне стало известно, что по инициативе своего нового главного тренера Жозе Моуриньо "Рома" инициировала переговоры с "Арсеналом" о покупке Джаки.



По информации Fotball.London, "Рома" уверена в приобретении Джаки, а сам Гранит находит привлекательной возможность поработать с Моуриньо.



"Арсенал" уже сообщил своим коллегам из Рима, что готов рассмотреть предложения, начиная с суммы в 20 млн. фунтов. На "Эмирейтс" надеются, что вопрос с будущим 28-летнего полузащитника будет решен до Евро-2020.



Помимо Джаки, "Арсенал" также открыт к расставанию с Эктором Беллерином, Маттео Гендузи и Лукасом Торрейрой. Эти продажи могут принести лондонцам свыше 60 млн. фунтов, которые будут потрачены на приобретение игроков вроде Эмилиано Буэндиа из "Норвича" и Ива Биссума из "Брайтона".