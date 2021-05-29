Тухель счастлив обсудить новый контракт с "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал понять, что будет счастлив обсудить новый контракт с лондонским клубом.

После этого сезона, который "синие" завершают финалом Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в субботу, у Тухеля останется только один год по действующему контракту.



В преддверии матча в Порту Томас признался, что давно не чувствовал себя таким счастливым, и теперь дело за руководством клуба.



"Все очень просто. Я так счастлив быть здесь. Я не чувствовал себя так хорошо со времен "Майнца". У меня ощущение, словно это идеальное место и идеальный момент для меня. Чему быть, тому не миновать. Я не могу ни к чему принуждать, но я описал вам свои чувства".



"Я обожаю, когда делаю счастливыми других людей. Поэтому на Рождество мне важнее дарить подарки, чем получать самому. Меня же очень сложно осчастливить подарком".



"Возможно, я не тот парень, который будет танцевать на столе, но я буду суперсчастлив, если мы победим, и я увижу, что моя команда, мой персонал и наши семьи счастливы. Это многое бы значило для меня", — цитирует Тухеля The Guardian.