Тухель счастлив обсудить новый контракт с "Челси"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал понять, что будет счастлив обсудить новый контракт с лондонским клубом.

После этого сезона, который "синие" завершают финалом Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в субботу, у Тухеля останется только один год по действующему контракту.

В преддверии матча в Порту Томас признался, что давно не чувствовал себя таким счастливым, и теперь дело за руководством клуба.

"Все очень просто. Я так счастлив быть здесь. Я не чувствовал себя так хорошо со времен "Майнца". У меня ощущение, словно это идеальное место и идеальный момент для меня. Чему быть, тому не миновать. Я не могу ни к чему принуждать, но я описал вам свои чувства".

"Я обожаю, когда делаю счастливыми других людей. Поэтому на Рождество мне важнее дарить подарки, чем получать самому. Меня же очень сложно осчастливить подарком".

"Возможно, я не тот парень, который будет танцевать на столе, но я буду суперсчастлив, если мы победим, и я увижу, что моя команда, мой персонал и наши семьи счастливы. Это многое бы значило для меня", — цитирует Тухеля The Guardian.


Метки контракты, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2021 08:00

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  1. meshuggah 29.05.2021 09:07 # meshuggah
    Заебись устроился выиграет осчастливит челси, проиграет осчастливит сити)

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  2. m-ballack 29.05.2021 08:49 # m-ballack
    U М П Е Р А Т О Р!

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