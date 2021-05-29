ПСЖ не отпустит Почеттино

ПСЖ не планирует отпускать своего главного тренера Маурисио Почеттино из клуба этим летом.

На текущей неделе появилась информация о том, что "Тоттенхэм" ведет переговоры с Почеттино о возвращении Маурисио в Северный Лондон.



Также аргентинского специалиста, два года назад достигшего финала Лиги Чемпионов со "шпорами", сватают на место покинувшего "Реал" Зинедина Зидана.



Казалось бы, и у ПСЖ есть повод задуматься о расставании с Почеттино, который уступил титул Лиги 1 "Лиллю", а в полуфинале Лиги Чемпионов капитулировал перед "Манчестер Сити".



Однако BBC утверждает, что боссы ПСЖ не собираются отказываться от услуг тренера, нанятого лишь полгода назад, а неудачный сезон списывают на пандемию коронавируса.



Более того, Почеттино уже провел переговоры с руководством и принимает активное участие в планировании на следующий сезон.