ПСЖ не отпустит Почеттино
ПСЖ не планирует отпускать своего главного тренера Маурисио Почеттино из клуба этим летом.
На текущей неделе появилась информация о том, что "Тоттенхэм" ведет переговоры с Почеттино о возвращении Маурисио в Северный Лондон.
Также аргентинского специалиста, два года назад достигшего финала Лиги Чемпионов со "шпорами", сватают на место покинувшего "Реал" Зинедина Зидана.
Казалось бы, и у ПСЖ есть повод задуматься о расставании с Почеттино, который уступил титул Лиги 1 "Лиллю", а в полуфинале Лиги Чемпионов капитулировал перед "Манчестер Сити".
Однако BBC утверждает, что боссы ПСЖ не собираются отказываться от услуг тренера, нанятого лишь полгода назад, а неудачный сезон списывают на пандемию коронавируса.
Более того, Почеттино уже провел переговоры с руководством и принимает активное участие в планировании на следующий сезон.
29.05.2021 07:00
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