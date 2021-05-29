Анонс финала Лиги Чемпионов

Медаль Лиги Чемпионов В субботнем противостоянии двух клубов Премьер-Лиги, "Манчестер Сити" и "Челси", определится победитель Лиги Чемпионов.

Для "Сити" это первый опыт участия в финале элитного европейского соревнования, тогда как "Челси" выигрывал этот трофей в 2012 году.

Ранее в этом сезоне "горожане" уже завоевали Кубок Лиги и титул Премьер-Лиги. А вот "синие" финал Кубка Англии проиграли "Лестеру" и пока могут похвастать лишь попаданием в топ-4, что, правда, само по себе является успехом, учитывая их позицию в чемпионате на момент увольнения Фрэнка Лэмпарде.

После прихода Томаса Тухеля на место Лэмпарда в конце января "Челси" уже дважды победил "Сити" — в рамках полуфинала Кубка Англии и в Премьер-Лиге.

Важно отметить, что за матчем на "Драгау" смогут воочию понаблюдать до 16,500 зрителей, которых УЕФА разрешил допустить на стадион.

- Это будет третий чисто английский финал Лиги Чемпионов — и второй за три последних года. В 2008 "Челси" по пенальти уступил "Манчестер Юнайтед" в Москве, а 11 лет спустя "Ливерпуль" уверенно переиграл "Тоттенхэм" в Мадриде.

- Единственный предыдущий раз эти команды встречались в еврокубках в рамках полуфинала Кубка обладателей кубков в сезоне 1970/71, когда "Челси" выиграл оба матча со счетом 1:0, а в финале одолел "Реал".

- "Сити" — девятая английская команда, которая достигает финала Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов (у Германии и Италии — по 6).

- Только одной команде из 10 последних удалось выиграть свой первый финал Лиги Чемпионов. То была дортмундская "Боруссия", в 1997 году победившая "Ювентус".

- "Сити" и "Челси" пропустили лишь по четыре гола в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, и это наименьший показатель для финалиста с сезона 2005/06 ("Арсенал" — 2).

- Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола может выиграть свой третий трофей Лиги Чемпионов в тренерской карьере, прежде сделав это с "Барселоной" в 2009 и 2011 годах.

- Томас Тухель из "Челси" — первый тренер, добравшийся до двух финалов Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов подряд с двумя разными командами.

- За всю свою тренерскую карьеру Гвардиола потерпел семь поражений от "Челси" во всех соревнованиях — больше, чем от какой-либо другой команды.

"Сити" избавлен от кадровых проблем, если не считать, что на последней тренировке полузащитник Илкай Гюндоган получил небольшой ушиб. Серхио Агуэро, если появится на поле, проведет свой последний матч за клуб.

Посреди недели к тренировкам с "Челси" приступили голкипер Эдуад Менди и полузащитник Нголо Канте.

Лига Чемпионов. Финал
"Манчестер Сити" (Англия) — "Челси" (Англия)
Порту. Стадион "Драгау". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2021 06:00

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  1. elprimer 29.05.2021 07:04 # elprimer
    За Чорли, нех марать ушастого арабскими ручонками.

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  2. slash-lfc 29.05.2021 07:01 # slash-lfc
    Пздц давно финала не было с таким явным фаворитом и таким аутсайдером. На Чмырси под 5 дают, хахахахахахахх.

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  3. b84 29.05.2021 06:31 # b84
    ХУЕСОСЫ!

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  4. alcoholnarco 29.05.2021 06:29 # alcoholnarco
    Поставил на щелсе жопу безвиза.

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  5. alexomck 29.05.2021 06:20 # alexomck
    Сити заслужил свою первую ЛЧ, лондонские мешки без истории пусть дальше с 0 ЛЧ сидят:)

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  6. alexander-arnold 29.05.2021 06:08 # alexander-arnold
    Поставил на Сити 100 баксов, так что
    Челсей Алга!!!

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  7. meshuggah 29.05.2021 06:04 # meshuggah
    Удачи Челси! Верим!

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