Гвардиола: "Нам придется страдать, чтобы выиграть финал"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде придется страдать, чтобы выиграть финал Лиги Чемпионов против "Челси".

В субботу вечером "Сити" постарается впервые в своей истории завоевать трофей Лиги Чемпионов. Гвардиола лишь хочет, чтобы "горожане" сыграли в свою игру, заранее понимая, что против "Челси" легко не будет.



"Я четко знаю, как мы хотим сыграть, против кого нам предстоит сыграть, и я не собираюсь чересчур напрягать парней своими речами".



"Быть здесь — это невероятный опыт. Я четко знаю, что скажу им. Парням, которые испытывают тревогу и нервничают, я скажу, что это нормально".



"Некоторые парни подойдут к финалу, просто испытывая напряжение, другим будет тяжело, но они должны справиться с этим".



"Я практически уверен, что нам придется страдать, чтобы выиграть финал. Легко сказать "наслаждайся финалом", но иногда это невозможно".



"Ты должен быть стойким и уметь приспособиться. Мы постараемся быть собой и сделать, на что способны", — цитирует Гвардиолу The Independent.