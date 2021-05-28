Тухель рассказал, что "Челси" готовился к серии пенальти

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал, что его команда уделила отдельное внимание пенальти в процессе подготовки к финалу Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

В минувшую среду "синие" стали свидетелями того, как "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" вдвоем нанесли 22 удара в послематчевой серии пенальти в финале Лиги Европы, причем 21 удар из этих 22 оказался точным.



Финал второго по значимости европейского турнира только напомнил Тухелю, насколько важным может быть этот аспект игры.



"Мы всегда отрабатываем пенальти, когда готовимся к матчу, где игра может перейти к серии пенальти".



"Можем ли мы на тренировках воспроизвести давление, усталость, обстоятельства завтрашнего финала? Нет, не можем. Но мы все равно верим, что можем позаботиться о некоторых шаблонах, о некотором ритме и некоторых привычках для серии пенальти. Этим мы и занимались".



"Если честно, в том финале была великолепная серия пенальти в плане мастерства ударов. Я никогда не видел ничего подобного — 20 пенальти подряд без промахов. И все это были такие сильные и такие хорошо исполненные удары".



"Мы в свою очередь определили парней, которые должны исполнять пенальти у нас, но я не знаю, кто будет на поле к концу матча".



"Так что нам нужно быть на чеку, но мы готовы, и если дело дойдет до серии пенальти, мы будем вместе", — цитирует Тухеля The Independent.