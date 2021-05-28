Рэшфорд рассказал о своем разговоре с Обамой

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал об опыте своего общения с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Во время пандемии коронавируса Рэшфорд превратился в заметного общественного деятеля, сражаясь как лев за бесплатные школьные обеды для детей из неблагополучных семей.



Деятельность Маркуса заметили даже по ту сторону океана, и недавно у 23-летнего игрока состоялась виртуальная встреча по Zoom с Обамой насчет того, как молодые люди могут изменить общество.



"Это довольно сюрреалистично, не так ли? Я сижу у себя на кухне, в Манчестере, и разговариваю с президентом Обамой. Но я сразу же почувствовал себя непринужденно с ним".



"Очень скоро мы поняли, насколько схож наш опыт, полученный в детстве и сформировавший нас теми, кем мы являемся сегодня. Я имею ввиду невзгоды, препятствия и все такое".



"Я действительно насладился каждой минутой этого разговора. Когда президент Обама говорит, ты лишь хочешь слушать", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.



