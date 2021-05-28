Рэшфорд рассказал о своем разговоре с Обамой

Барак Обама Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал об опыте своего общения с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Во время пандемии коронавируса Рэшфорд превратился в заметного общественного деятеля, сражаясь как лев за бесплатные школьные обеды для детей из неблагополучных семей.

Деятельность Маркуса заметили даже по ту сторону океана, и недавно у 23-летнего игрока состоялась виртуальная встреча по Zoom с Обамой насчет того, как молодые люди могут изменить общество.

"Это довольно сюрреалистично, не так ли? Я сижу у себя на кухне, в Манчестере, и разговариваю с президентом Обамой. Но я сразу же почувствовал себя непринужденно с ним".

"Очень скоро мы поняли, насколько схож наш опыт, полученный в детстве и сформировавший нас теми, кем мы являемся сегодня. Я имею ввиду невзгоды, препятствия и все такое".

"Я действительно насладился каждой минутой этого разговора. Когда президент Обама говорит, ты лишь хочешь слушать", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.


Метки видео, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 305

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 28.05.2021 22:36 # brown-ale
    С видео ошибка, вот правильное.
    https://www.youtube.com/watch?v=jFU3xBRZ8mc

    (ответить)

  2. hammersmith 28.05.2021 22:26 # hammersmith
    Два пидора ебаных

    (ответить)

  3. suddenly 28.05.2021 22:25 # suddenly
    Был бы ты человек нахуй

    (ответить)

  4. mancityman 28.05.2021 22:09 # mancityman
    Обама умный мужчина, а рэш просто тупая обезьяна.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: