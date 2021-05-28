Рэшфорд рассказал о своем разговоре с Обамой
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал об опыте своего общения с бывшим президентом США Бараком Обамой.
Во время пандемии коронавируса Рэшфорд превратился в заметного общественного деятеля, сражаясь как лев за бесплатные школьные обеды для детей из неблагополучных семей.
Деятельность Маркуса заметили даже по ту сторону океана, и недавно у 23-летнего игрока состоялась виртуальная встреча по Zoom с Обамой насчет того, как молодые люди могут изменить общество.
"Это довольно сюрреалистично, не так ли? Я сижу у себя на кухне, в Манчестере, и разговариваю с президентом Обамой. Но я сразу же почувствовал себя непринужденно с ним".
"Очень скоро мы поняли, насколько схож наш опыт, полученный в детстве и сформировавший нас теми, кем мы являемся сегодня. Я имею ввиду невзгоды, препятствия и все такое".
"Я действительно насладился каждой минутой этого разговора. Когда президент Обама говорит, ты лишь хочешь слушать", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.
28.05.2021 22:00
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Последние комментарии:
С видео ошибка, вот правильное.
https://www.youtube.com/watch?v=jFU3xBRZ8mc
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Два пидора ебаных
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Был бы ты человек нахуй
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Обама умный мужчина, а рэш просто тупая обезьяна.
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